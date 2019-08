Mësuesja 23 vjeçe akuzohet për marrëdhënie seksuale me studentin

Ju sugjerojme

Një mësuese 23-vjeçare e shkollës Illionis në SHBA u arrestua nën akuzën e kryerjes së marrëdhënieve seksuale me një student.



Hailey Reno, e cila në të kaluarën ka qenë gjithashtu një sportiste, ishte punësuar në shkollë në vitin 2018, për të trajnuar ekipet e basketbollit dhe volejbollit të shkollës.



Tashmë 23-vjeçarja po përballet me akuza për joshje seksuale, ndaj një të mituri. Në lidhje me këtë akuzë ajo mund të dënohet deri në 15 vjet burg.

Policia nuk ka njoftuar ende detaje të mëtejshme të çështjes pasi hetimi po vazhdon, por një zyrtar thotë se familja e mësueses është mashtruar në lidhje me incidentin dhe se nuk ka asnjë dëshmi të joshjes seksuale të ndonjë studenti.

