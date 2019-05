Met Gala/ ‘Teen Vogue’ shpall Dua Lipën si të veshurën më bukur

Ju sugjerojme

Met Gala, i cili u mbajt këtë vit në Muzeun Metropolitan të Artit në Nju Jork, është evenimenti më i rëndësishëm në kalendarin e mbledhjes së fondeve të modës. Fytyrat më të njohura të sferës së filmit, muzikës dhe artit bashkohen për të mbledhur para për Institutin e Kostumeve të Met-it dhe për të festuar hapjen e madhe të ekspozitës së saj të fundit.

Këtë vit, për të parën herë, mori pjesë edhe këngëtarja shqiptare me famë botërore Dua Lipa. E veshur me një fustan të fryrë dhe shumëngjyrësh të Versaces, me flokë tejet të fryrë dhe me makiazh të guximshëm, Dua arriti të tërheqë vëmendjen e shumë mediave prestigjioze të huaja.

Një ndër to, “Teen Vogue”, ka shkruar për 23-vjeçaren se i është përshtatur më së miri temës së eventit e cila ishte “Kamp: Shënime mbi Modën”. Tema e Met Gala 2019 u frymëzua nga një shkrim i filozofes amerikane Susan Sontag ( 1964), ku e përcakton “kampin” si “dashuri ndaj ekzagjerimit dhe artificës”.

Etiketa: Dua Lipa