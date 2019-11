Meta me Thaçin në Durrës: Mirënjohje për FSK-në e Kosovës

Ju sugjerojme

Presidenti Ilir Meta bashkë me homologun e Kosovës, Hashim Thaçi vizitoi nga afër kërkimet për nxjerrjen e trupave të pajetë në pallatin e shembur në Durrës.

Kreu i shtetit tha se situata paraqitet e vështirë për shkak se lëkundjet vazhdojnë ende. Ai vlerësoi ndihmën e dhënë nga Forcat e Sigurisë së Kosovës, duke nënvizuar se ka fituar një simpati të gjerë.









Ilir Meta: Sigurisht është një situatë dramatike e cila vazhdon dhe ka vështirësitë e saj, sepse ende kemi ndjerë që ka lëkundje, siç pati dhe sot në mesditë, të cilat cenojnë edhe punën edhe sigurinë, të forcave të shpëtim-kërkimit në rrënojat e godinave, të cilat janë rrëzuar dhe ku po kërkohen qytetarët tanë, me shpresën për t’i shpëtuar ata.

Në radhë të parë do doja të shprehja falënderimet më të përzemërta për shtetin e Kosovës, për popullin e Kosovës, për Presidentin Thaçi që jemi sot këtu, për gjithë institucionet e Kosovës, në mënyrë të veçantë për FSK-në, e cila ka fituar një simpati mjaft të gjerë, jo vetëm për shkak të reagimit të menjëhershëm dhe ka qenë e para që është gjendur në vatrat e nxehta të kësaj krize, por dhe me seriozitetin, me efikasitetin, me përkushtimin e saj ka bërë dhe po bën çdo gjë për të na ndihmuar të gjithëve në këtë sfidë të jashtëzakonshme dhe të paprovuar më parë.

Përpjekjet po vazhdojnë dhe do vazhdojnë deri në fund, dhe shpresojmë që do kemi më shumë fat deri në fund me këto përpjekje që nuk do mbarojnë deri në gjetjen e qytetarit më të fundit nën këto rrënoja me shpresë gjithmonë.

Etiketa: gjendja e jashtëzakonshme