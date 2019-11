Meta dekreton Marsida Xhaferllarin, Kushtetuesja bëhet funksionale

Ju sugjerojme

Presidenti Ilir Meta ka dekretuar si anëtare të Gjykatës Kushtetuese, Marsida Xhaferllarin, e renditur e katërta në listën e KLGJ-së. Me dekretimin e Marsida Xhaferllarit, Gjykata Kushtetuese bëhet funksionale, pasi tashmë ka 6 gjyqtarë, nga 9 që duhet të ketë në total sipas ligjit. Kjo i hap rrugë shqyrtimit të dosjeve, duke filluar nga dekreti i Metës, për anulimin e zgjedhjeve vendore të 30 qershorit, vendim ky i cili do t’i jepte zgjidhje edhe krizës politike që ka përfshirë vendin prej disa muajsh.

Dekreti i Metës

Presidenti Meta dekreton emërimin e znj. Marsida Xhaferllari, gjyqtare të Gjykatës Kushtetuese









D E K R E T

“PËR EMËRIMIN E GJYQTARIT TË GJYKATËS KUSHTETUESE”

Në mbështetje të neneve 93, 125 pikat 1 e 3, 129, 149/d pika 1, 179 pikat 2 e 12, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neneve 7, 7/a pika 4, 7/b, 8 dhe 86 pika 4, shkronja “c” të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, pasi administrova “Listën Përfundimtare të Renditjes së Kandidatëve të lejuar për kandidim dhe Raportin e Arsyetuar të Renditjes së tyre për plotësimin e vendit vakant në Gjykatën Kushtetuese (vakancë e plotë) e shpallur nga Presidenti i Republikës me dekretin nr. 11133, datë 04.03.2019”, akte këto të miratuara nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi me vendimet nr.132, datë 21.09.2019 dhe 133, datë 21.09.2019; pasi u njoha me të gjithë praktikën dokumentare të vendimmarrjes dhe vlerësimit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për kandidatët e ngelur në garë për plotësimin e kësaj vakance, përcjellë fillimisht nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi me shkresën nr. 553 prot., datë 08.10.2019 dhe plotësuar përfundimisht me shkresën e këtij organi me nr.714 prot, datë 07.11.2019; si dhe pasi vlerësova kandidatët e ngelur në garë për plotësimin e kësaj vakance, pas zgjedhjes nga Kuvendi në datën 11.11.2019, të dy anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, në përfundim vendosa të,

D e k r e t o j;

Neni 1

Zonja Marsida Xhaferllari emërohet gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 11350

Tiranë, më 13.11.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

Të hënën Kuvendi votoi dy kandidatet e tjera Elsa Toskën dhe Fiona Papajorgjin, ndërsa Arta Vorpsi e renditur e para nga KED, u zgjodh automatikisht anëtare e Gjykatës Kushtetuese, pasi tejkaloi afati 30 ditor i Presidentit për t’u shprehur. Ndërsa dy javë më parë, Meta dekretoi ish-prokurorin e Krimeve të Rënda, Besnik Muçi për anëtar të gjykatës më të rëndësishme në vend, por për të ende nuk ka dhënë vendimin përfundimtar KPA. Prokurori i njohur ka kaluar procesin e Vettingut në KPK, por Komisioneri Publik ka ankimuar këtë vendim dhe ka kërkuar shkarkimin e tij për mosjustifikim të pasurisë dhe kontakte me persona të papërshtatshëm.

Pesë anëtarët e rinj dhe anëtarja e vetme e cila kaloi me sukses Vettingun, Vitore Tusha, do të përbëjnë trupën prej 6 anëtarësh të Gjykatës Kushtetuese.

Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë doli jashtë funksionit 18 muaj më parë për shkak të veprimit të ligjit të Vettingut dhe dorëheqjeve të disa prej gjyqtarëve pa nisur ende ky proces. Zhbllokimi i Kushtetueses dhe bërja e saj funksionale ishte një nga nëntë kushtet e Bundestagut gjerman për çeljen e negociatave të Shqipërisë me BE.

6 anëtarët e Gjykatës Kushtetuese

Vitore Tusha

Besnik Muçi

Arta Vorpsi

Elsa Toska

Fiona Papajorgji

Marsida Xhaferllari

Anëtarët e rinj të Kushtetueses do betohen te Meta

Anëtarët e rinj të Gjykatës Kushtetuese, që të marrin zyrtarisht detyrën e re do të duhet më parë të betohen përpara kreut të shtetit, pavarësisht se përzgjidhen nga Presidenti, parlamenti apo Gjykata e Lartë. Dhe kjo vlen dhe për rastet si ai i Arta Vorpsit, që u emërua automatikisht pas skadimit të afatit 30 ditor, edhe pse kreu i shtetit kishte kërkuar pezullim të procesit të zgjedhjes për t’u respektuar procedura, që sipas tij, ishte shkelur nga KED.

Edhe Fiona Papajorgji e Elsa Toska gjithashtu do të betohen te Presidenti. Të njëjtën procedurë do të ndjekë edhe e dekretuara e sotme, Marsida Xhaferllari, njësoj siç veproi ish-prokurori Besnik Muçi, i dekretuar gjithashtu nga Presidenti i Republikës.

Në Kushtetutë nuk ka afat të përcaktuar se kur duhet të zhvillohet ceremonia e betimit, ndaj gjithçka varet nga vullneti i kreut të shtetit. Deri tani asnjë nga anëtarët e reja të Gjykatës Kushtetuese nuk e ka bërë betimin. Kjo edhe për faktin se Presidenti ka qenë pjesëmarrës në Forumin e Paqes në Paris.

Megjithatë, nëse presidenti nuk do të zhvillojë procedurën e betimit, maxhoranca po mendon për një zgjidhje tjetër ligjore.

