Meta: Duhet infrastrukturë shtesë në shëndetësi, të mos kursehemi

Presidenti Ilir Meta në një intervistë në Neës24 ka theksuar edhe një herë problemin e testimeve për koronavirusin teksa ka theksuar se mostestimi i personave mund të çojë në humbje jetësh. Meta është shprehur se në këtë situatë do të duhet infrastrukturë shtesë në shëndetësi dhe për këtë shteti nuk duhet të kursehet.





Pyetje: E gjithë kjo situatë dhe gjendje e vështirë që ju thoni, ka dhe një impakt në ekonominë e vendit apo jo. Opozita në përgjithësi, por edhe faktorë të tjerë të biznesit i kanë kërkuar qeverisë që të kenë një plan shpëtimi ekonomik në këtë rast. Kryeministri ka premtuar që kjo do të ndodhë, po ju si e gjykoni këtë aspekt? Sepse kemi dhe qasje të tjera në Europë, si për shembull Kryeministri britanik thotë që nuk e sakrifikon ekonominë e vendit të tij, por thjesht u sugjeron qytetarëve të shmangin pub-et ose grumbullimin në më shumë se 50 veta.









Presidenti Meta: E theksova dhe më parë që në vende të ndryshme kemi qasje të ndryshme.

Megjithatë, për ne prioriteti i parë është ruajtja e shëndetit të çdo qytetari dhe kjo fillon nga secili prej nesh si qytetar.

Së dyti, e theksoj është e rëndësishme mbrojtja e personelit të shëndetësisë, të të gjitha niveleve, pra mjekë, infermierë, sanitarë, shofer, të gjithë që janë në vijën e parë të kësaj infrastrukture, të këtij muri mbrojtës për të gjithë shoqërinë tonë.

Së treti, prioritet merr në këtë situatë mbështetja e shëndetësisë dhe ndryshimet edhe në buxhetin e shtetit në radhë të parë për të forcuar të gjithë aksionin në drejtim të mbrojtjes së shëndetit dhe kuptohet do të kërkohen investime shtesë.

Do të kërkohet një qasje tjetër e menaxhimit të kësaj situate dhe infrastrukturës shtesë të domosdoshme, për të cilën nuk duhet të kursehemi dhe absolutisht në varësi dhe nga skenarët e ndryshëm, sepse janë disa skenarë për zhvillimin e kësaj beteje në planin e shëndetit publik, duhet të kemi të gjithë skenarët edhe përsa i takon përballimit të efekteve në ekonomi. Jo vetëm që FMN-ja e bëri të qartë para disa ditësh, që do të kemi efekte ngadalësuese, ndërkohë që më parë efekte të tilla patëm dhe nga tërmeti.

Por njëkohësisht të gjithë e ndjejmë që efektet do të jenë në shumë drejtime dhe ne duhet të jemi të përgatitur për disa skenarë, të cilët unë shpresoj dhe besoj, që qeveria do t’i bëjë publik së afërmi dhe për këtë e rëndësishme, dhe besoj të jetë dëgjuar zëri i aktorëve të tjerë ekonomikë në vend që kanë shprehur shqetësimet e tyre legjitime.

Kjo është një krizë, është një emergjencë, të cilën do ta përballojmë të gjithë bashkë dhe mënyra më e mirë, por edhe e vetmja, është transparenca dhe bashkëpunimi.

Vende të ndryshme kanë qasje të ndryshme, kanë edhe mundësi të ndryshme. Ne duhet ta kuptojmë që me këtë rast do të na duhet të marrim më shumë përgjegjësi vetë në përballimin e kësaj situate, pasi një nga partnerët tanë kryesorë, siç është Italia, është mjaft e goditur, është mjaft e rrezikuar dhe kjo për ne ka, jo vetëm rrezikun e ndikimit të përhapjes së këtij virusi për shkak të lidhjeve të shumta që ne kemi me Italinë, por edhe në planin ekonomik të mos harrojmë që shumica e eksporteve tona shkon drejt këtij vendi, ekonomia e të cilit gjithashtu ka marrë një goditje shumë të rëndë në këto javë.

