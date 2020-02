Meta-Gjonajt: Trego shokët në SPAK, jeni kapur në flagrancë

Ju sugjerojme



I ftuar në ‘Opinion’ Presidenti i republikës, Ilir Meta ka folur dhe njëherë për përplasjen institucionale mes institucionit të presidentit dhe mazhorancës për Kushtetutën.

Meta theksoi edhe njëherë se Ministrja e drejtësisë Etilda Gjonaj, ka bërë akt kriminal duke falsifikuar. Ai tha se Presidenti nuk do të ndalet asnjëherë dhe nuk do të lejojë shkeljen e rëndë të Kushtetutës.









I akuzar për gjuhën e përdorur nga ana e minsitres, Meta tha se Gjonaj e ngatërron me Monika Kryemadhin, pasi gjuha e presidentit ka qenë brenda normave.

“Nuk do të ketë asnjë ditë ndalesë për zbardhejn e këtij krimi kushtetues. Zonja le të shkojë të tregojë shokët tek SPAK. Për gjuhën zonja më ngatërron me Monika Kryemadhin. Gjykata Kushtetuese me këto që bën Dvorani dhe kjo zonja e bën këtë Kushtetutë të pavlerë. Presidenti ju ka kapur në flagrancë’’, tha Meta.

