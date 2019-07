Meta i përgjigjet Ramës: Jam shumë mirë, hajde ngjisim Korabin

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama në një konference të gjatë për mediat sot në mesditë, tha se Presidenti Meta nuk është në gjendje të mirë, ndaj nuk donte të komentonte, për të mos i rënduar gjendjen.

Sakaq, Presidenti Ilir Meta ka dalë në konference pas Ramës dhe i është përgjigjur akuzave të tij.

“Unë nevojë për piktura nuk kam…sepse kam plot piktura, që i kam dhurata. Sa i përket parametrave të mia, ato janë në përmirësim. Jam gati për majën më të lartë që ka Shqipëria. Kështu do të shkoj në Korab dhe e ftoj edhe Ramën të vijë nëse ka dëshirë…”, tha Presidenti.

Ndërsa i pyetur për qendrimet e ndërkombëtareve që përgjithësisht janë pro Ramës, Meta tha “ka ndërkombëtarë të ndryshëm siç ka edhe shqiptarë të ndryshëm. Për çështjen e integrimit po e përsëris nuk realizohet hapja e negociatave me lobingje as me çoka”.

