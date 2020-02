Meta komenton arrestimin e Henri Çilit: Mos u çudisni kur edhe Lubonja apo Zheji…

Ju sugjerojme



Presidenti Ilir Meta ka komentuar gjatë konferencës për shtyp edhe arrestimin e botuesit Henri Çili. Kreu i shtetit tha kushdo që ka probleme me ligjin duhet të përballet me drejtësinë, por për rastin konkret shprehu rezervat e tij.

Sipas Metës, për atë nuk ka asnjë habi për atë që ka ndodhur, duke shtuar se nesër mund të dëgjojë edhe arrestimin e analistëve Fatos Lubonja apo Artur Zheji. Apo, edhe sikur të hënën para manifestimit, shtoi Meta, të dilte lajmi se dy persona janë me koronavirus te pallati pranë presidentit.









“Cilido që ka probleme me ligjin duhet të përballet përpara organeve të drejtësisë, pavarësisht për situatën në të cilën jemi se kjo situatë detyron presidentin ti drejtohet popullit. Nuk do habitesha për shkak të alertit të grupit puçist sikur nesër të dëgjonit se më falni se po përmend emrat, që Fatos Lubonja, apo Artur Zheji u arrestuan se dyshohen se drejtojnë organizatat e Kamorras dhe Ndragetas, apo se të hënën në mëngjes do dilte lajm se te pallati pranë presidentit do ishin dy persona me koronavirus.

Alerti është në vend tjetër për të krijuar ngjarje dhe fokuse që duan të shmangin një cështje shumë më të madhe me të cilën është bashkuar tashmë cdo qytetar i ndershëm dhe me dinjitet në këtë vend, zërin e të cilëve do ta dëgjojë jo vetëm bota shqiptare, por tërë bota demokratike”, u shpreh Meta.

