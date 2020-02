Meta me delegacionin e KiE: Zgjedhjet e 30 qershorit e zhytën vendin në paligjshmëri

Ju sugjerojme

Presidenti i Republikës, Ilir Meta priti sot në takim delegacionin e nivelit të lartë të Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Europës, i cili po zhvillon një mision fakt-mbledhës në Shqipëri.

Kreu i shtetit falenderoi për zhvillimin e këtij misioni, dhe vlerësoi veçanërisht faktin që Shqipëria vizitohet nga niveli më i lartë i përfaqësimit të Kongresit me Presidentin z.Anders Knape, me Presidentët e dy Dhomave, të Autoriteteve Lokale, Xavier Cadoret, dhe të Rajoneve Gunn Marit Helgesen, si dhe me Sekretarin e Përgjithshëm, Andreas Kiefer.









Kreu i Shtetit vlerësoi rolin e Kongresit si garant i parimeve të Kartës Europiane për Vetëqeverisjen Vendore, dhe angazhimin e tij për monitorimin serioz të situatës në Shqipëri. Meta theksoi se Shqipëria ndodhet në një krizë sui generis përfaqësimi, dhe në çeikulibër të plotë të mekanzimave të kontrollit dhe balancës.

“Votimet njëpartiake të 30 qershorit nuk i dhanë zgjidhje krizës, por cënuan rëndë edhe demokracinë vendore, duke e zhytur më shumë vendin në rrugën e paligjshmërisë dhe kapjes së shtetit” – vuri në dukje presidenti Meta.

Kreu i Shtetit u ndal edhe në disa ligje të miratuara nga Kuvendi, të cilat cënojnë autonominë vendore dhe disa parime bazë të Kartës Europiane, të cilat pritet të shqyrtohen nga Gjykata Kushtetuese, ende jo-funksionale.

Kushtet e Bundestagut, vuri në dukje presidenti Meta, janë pasqyra më e qartë e problemeve serioze me të cilat përballet vendi, por edhe harta më e sigurtë për rrugën europiane që duhet të ndjekë pa vonesë Shqipëria.

Presidenti theksoi se është jetike për të ardhmen e qytetarëve shqiptarë që kësaj situate t’i jepet një zgjidhje tërësore, duke i kthyer legjitimitetin e munguar institucioneve përmes votës së lirë të qytetarëve.

Etiketa: Delegacioni i KiE