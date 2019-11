Meta mesazh deputetëve: Kujdes nga marifetet e individëve të verbër

Ju sugjerojme

Presidenti Meta i është drejtuar me një mesazh publik deputetëve të Parlamentit të Shqipërisë në ditën kur duhet të vonohen anëtarët e Gjykatës Kushtetuese. Pas përplasjes me mazhorancën dhe KED për skemën e votimit të kandidatëve, Meta tashmë u kërkon deputetëve të jenë të përgjegjshëm. Ai flet për marifete që po luhen nga individë të verbër partiakë, që me gjasë nënkupton kreun e KED, Ardian Dvorani.

Statusi i plotë i Metës në facebook









Të nderuar deputetë,

Sot është një ditë tepër e rëndësishme për të treguar përgjegjshmëri për të ardhmen europiane të Shqipërisë!

Ju e dini që krijimi i Gjykatës Kushtetuese është një nga nëntë kushtet kryesore të Bundestagut gjerman për çeljen e negociatave me Bashkimin Europian.

Kushtetuta e ka përcaktuar qartë radhën se si kryhen emërimet për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese!

Presidenti i Republikës e zgjodhi anëtarin e parë të saj menjëherë !

Tani është radha e Kuvendit të zgjedhë anëtarin e dytë, edhe pse me vonesë!

Presidenti po e ndjek me vëmendje këtë proces dhe do të shprehet menjëherë brenda 24 orëve për të zgjedhur anëtarin e tretë sapo Kuvendi të ketë shprehur vullnetin e tij.

Ndaj ju lutem, gjeni pesë minuta kohë, lexoni nenin 179, pika 2 dhe 12 të Kushtetutës dhe nenin 86 pika 4/a/c të ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe veproni pa humbur kohë!

Sa për marifetet e individëve të verbër partiakë të sistemit të drejtësisë dhe botimet kontrabandë në Fletoren Zyrtare, do t’i zbardhim për ju dhe publikun pak më vonë, bashkë me mbledhjet e pazbardhura të KED!!!

Përshëndetje nga Forumi i Paqes në Paris!

