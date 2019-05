Meta pret Limajn: Kosova meriton heqjen e vizave me BE

Ju sugjerojme

Presidenti Ilir Meta është takuar sot me Zv/Kryeministrin e Kosovës, Fatmir Limaj, i cili ndodhet në Tiranë për të marrë pjesë mbledhjen e përbashkët të qeverive të dy vendeve. Në një mesazh në rrjetet sociale, Presidenti shprehet se Kosova e ka merituar prej kohësh heqjen e regjimit të vizave me Bashkimin Europian, duke i përmbushur tërësisht të gjitha kriteret.

Postimi i Metës në Facebook

Takim i përzemërt me Zv/Kryeministrin e Kosovës, z.Fatmir Limaj, i cili më njohu me dakordësinë e arritur dje ndërmjet dy qeverive për zbatimin e një sërë marrëveshjesh që do ta forcojnë më tej bashkëpunimin midis vendeve tona. Vlerësuam mbarëvajtjen e zgjedhjeve të pjesshme vendore të zhvilluara së fundmi në Kosovë.

Kosova e ka merituar prej kohësh heqjen e regjimit të vizave me Bashkimin Europian, duke i përmbushur tërësisht të gjitha kriteret. Forcimi i mëtejshëm i partneritetit të Kosovës me SHBA dhe BE, garanton integrimin euroatlantik të saj dhe konsolidon sigurinë në rajonin tonë.

Etiketa: BE