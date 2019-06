Ju sugjerojme

Pas takimit me kreun e PD-së Lulzim Basha, në orën 09:00 dhe më pas me nënkryetarin e LSI-së, Petrit Vasili, ditën e sotme, në presidencë në takim me kreun e shtetit Ilir Meta ka qenë edhe Jutta Gützkow, shefe e Zyrës së Këshillit të Europës në Tiranë.

Mësohet se në fokus të diskutimeve ka qenë kriza aktuale politike në vend.

