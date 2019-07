Meta propozon emrin e ri për kryetar të KLSH-së

Ju sugjerojme

Presidenti Ilir Meta ka vendosur brenda ditës së sotme t’i propozojë Kuvendit si kandidat për postin e kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit (KLSH) Prof. Dok. Petraq Milo. Lajmi bëhet i ditur nga zëdhënësi i Presidencës, Tedi Blushi.

Por kush është Prof.Dok. Petraq Milo? Ai është një personalitet me eksperiencë brenda dhe jashtë vendit në fushën e financave, të auditit, të bankave dhe të ekonomisë në tërësi, gjithashtu pikaset për kontributin në drejtimin e institucioneve fiskale e bankare në Kosovë.

Ky është propozimi i tretë i Metës për kryetar të Kontrollit të Lartë të Shtetit, pas refuzimit nga mazhoranca të gjyqtares së vetme të Kushtetueses Vitore Tusha dhe këshilltarit të tij Bahri Shahiri. Emri i Petraq Milos pritet që të kalojë fillimisht në Komisionin e Financave dhe Ekonomisë dhe më pas në Kuvend, ku mbetet për t’u parë nëse do të ketë fatin e dy propozimeve të para apo do të pranohet nga shumica socialiste.

Njoftimi i Presidencës

Presidenti i Republikës Sh.T.Z Ilir Meta ka vendosur t’i propozojë Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, si kandidat për postin e kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prof. Dok. Petraq Milo.

Prof. Dok. Petraq Milo është një personalitet me një eksperiencë të jashtëzakonshme, brenda dhe jashtë vendit në fushën e financave, të auditit, të bankave dhe të ekonomisë në tërësi, gjithashtu me një kontribut të spikatur në drejtimin e institucioneve financiare, fiskale e bankare në Kosovë.

Përvoja e tij akademike, brenda dhe jashtë vendit, si edhe bashkëpunimi me institucionet më të rëndësishme financiare botërore dhe të Bashkimit Europian, janë një faktor i rëndësishëm për këtë zgjedhje.

Presidenti Meta falënderon edhe njëherë kandidatët e mëparshëm të propozuar prej Tij për postin e kryetarit të KLSH-së, znj.Vitore Tusha dhe z.Bahri Shaqiri, të cilët pranuan kandidimin e tyre, dhe është i bindur edhe sot në integritetin e lartë të tyre për drejtimin e KLSH.

Presidenti Meta duke qenë i bindur në drejtësinë e vendimit të Tij, pasi ka lexuar me shumë vëmendje sugjerimet e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë lidhur me profilin profesional që duhet të ketë kandidati për kryetar i KLSH-së, nuk gjeti dot një kandidat më të përshtatshëm dhe me kaq eksperiencë të gjithanshme, si Prof. Dok. Petraq Milo, për të përmbushur me profesionalizëm dhe dinjitet këtë detyrë tepër të rëndësishme kushtetuese.

Presidenti Meta do t’ja dërgojë brenda ditës së sotme propozimin e tij Kuvendit, me besimin e plotë se do ta shqyrtojë këtë kandidaturë brenda këtij sesioni parlamentar, me objektivitet dhe përgjegjshmëri, që KLSH të funksionojë në mënyrë plotësisht kushtetuese e ligjore.