Meta: Rama, strategji për konfliktin. Basha e Kryemadhi ranë viktimë

Presidenti Meta deklaroi sot në emisionin “Opinion” se shkak i krizës së rëndë ku ndodhet vendi “është pikërisht se zoti Rama e ka zgjedhur si strategji provokimin e konfliktit”. Sipas tij, Basha dhe Kryemadhi kanë rënë viktimë e provokimeve të tij.

Gazetari: Djegia e mandateve është një gjë e paprecendentë… dhe që ju duhet të kishit bërë gjithçka që të mos ndodhte?

Presidenti Meta: Është një gjë e paprecendetë! Unë kam bërë gjithçka, por ju e dini shumë mirë se kryeministri Rama nuk më ka dhënë mua asnjë mundësi për ta luajtur këtë rol, sepse e ka nxituar dhe ju duhet ta dini shumë mirë se zëvendësimi i këtyre deputetëve është kryer në mënyrë të paligjshme sipas legjislacionit tonë. Në qoftë se ai mendonte se unë do të kisha ndonjë ndikim te opozita, dhe nuk do të ishte keq që Presidenti të kishte një ndikim te opozita, për mazhorancën, ai duhet të priste dy ditë sa kthehesha unë nga Gjermania apo jo dhe do të kërkonte një proces për normalizimin e…

Gazetari: Zoti Meta a nuk keni ndonjë ndikim te LSI-ja, te partia që e keni themeluar vetë, e keni drejtuar vetë dhe sot drejtohet nga bashkëshortja juaj?

Presidenti Meta: Zero ndikim te Lëvizja Socialiste për Integrim! Dhe po jua them …

Gazetari: Ndikimi mund të jetë normal. Nuk po jua them që të bëni pakt. Ndikimi mund të jetë normal! Për djegien e mandateve.

Presidenti Meta: Po! Po! Zero ndikim për shumë arsye që janë të qarta për opinionin publik. Zoti Rama nuk ka lënë asnjë mundësi dhe asnjë përzgjedhjeje asnjë force të vërtetë opozitare, që të përmbushë misionin e saj në parlament.

Doni t’ju them dy fjalë për LSI-në meqenëse, meqenëse e keni merak?

Gazetari: Jo, ju pyeta për influencën që keni te LSI-ja.

Presidenti Meta: Për influencën te LSI-ja. Duhet të vinte këtu – kjo është një histori…, – një mik i përbashkët i zotit Rama. Në muajin mars apo diçka e tillë, Masimo D’Alema, dhe duke i shpjeguar disa probleme të situatës në vend, që kemi një situatë jo normale ku shkelet ligji, ku shkelet Kushtetuta, ku shkelet autonomia shqiptare, ku shkelet autonomia vendore, i them që situata është kaq absurde, që në Bashkinë e Skraparit, ku jam aq i lidhur, ku kishte aq probleme sa edhe LSI-ja kishte probleme me popullin, normale, unë i them që e kam të pamundur, sepse atje Prefekti, në mënyrën më të paligjshme, i ka ndryshuar buxhetin Bashkisë së Skraparit, që ka kompetencat e Këshillit, siç i ka Parlamenti në rastin e qeverisë dhe është bërë kaq kohë që janë bllokuar fondet, është bllokuar thesari, kështu që asnjë nuk jep asnjë përgjigje, asnjë gjë, janë bllokuar kopshtet, janë bllokuar çerdhet.

Probleme, nuk marrin dot ato shërbimet e domosdoshme, i thashë. Këta i kanë bërë gjithë letrat që duhet të bëjnë. I kanë bërë me ministrinë e Financës dhe kjo është e paligjshme dhe kjo është shumë e vështirë në kuptimin njerëzor, i thashë, se kur bëjnë atje te kjo zonë, çfarë na kërkon tine të respektojmë e të bëjmë këtë e këtë?! Përveç rasteve të tjera, Bashkinë e Librazhdit, nuk ka rëndësi. Bëra mirë që ia tregova këtë histori se edhe ai e kuptoi se është shumë e rëndë, si mund të ndodhin gjëra të tilla, sepse dihet pavarësia e pushtetit vendor. Dihen raportet e pushteteve. E vetmja gjë ishte se ditën tjetër, në mëngjes më mori kryetari i Bashkisë së Skraparit dhe ishte i çuditur se si i ishin zhbllokuar fondet.

Gazetari: Pas bisedës që u bë me zotin Rama?

Presidenti Meta: Po normalisht kështu i bie. Është tërësisht e verifikueshme. Jua përmenda këtë gjë për të kuptuar që shkaku kryesor i gjithë kësaj krize nuk është një krizë e re…

Gazetari: Sipas jush është vetëm zoti Rama?

Presidenti Meta: Jo, është paksa më e thellë! Është disavjeçare. Është pikërisht se zoti Rama e ka zgjedhur si strategji provokimin e konfliktit, vendosjen para faktit të kryer të opozitës dhe të të gjithë institucioneve të tjera që garantojnë një demokraci, po themi: mediat, shoqëria civile, institucionet e pavarura…

Gazetari: Po opozita, a ka përgjegjësi në këtë krizë zoti Meta? Zoti Basha a ka përgjegjësi? Zonja Kryemadhi a ka përgjegjësi?

Presidenti Meta: Patjetër! Absolutisht! Sepse ata kanë rënë viktimë e kësaj politike të faktit të kryer, me ose pa dashje, koha do ta sqarojë këtë gjë, se unë nuk mbaj dot përgjegjësi as për njërin dhe as për tjetrin, kanë bërë këtë lojë, sepse kanë lejuar uzurpimin e të gjitha institucioneve dhe të hapësirave demokratike…

