Meta tregon vendin e manifestimit më 2 mars

Presidenti i Republikës, Ilir Meta, ka treguar sonte në emisionin Opinion, se ku do të jetë vendi i asaj që ai e quan, manifestim, me 2 mars. Meta tha se vendi do të jetë Presidenca.

Deri tani eshtë folur për bulevardin Dëshmoret e Kombit. Por sonte, Meta tha se do të jetë Presidenca sheshi ku do mblidhen qytetarët.









Kreu i shtetit ka theksuar se do të ketë një manifestim paqësor.

