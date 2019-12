Meta viziton zonat e prekura nga tërmeti në Fushë-Mamurras dhe Laç

Ju sugjerojme

Presidenti i Republikës, Ilir Meta vizitoi sot pasdite disa familje të prekura nga tërmeti i 26 nëntorit 2019 në Fushë-Mamurras dhe Laç.

Meta pa nga afër dhe u interesua për dëmtimet e shtëpive, problemet dhe pasojat me të cilat përballen banorët në këtë situatë emergjence.









“Për të gjitha rastet që kam verifikuar sot, do të kërkoj zyrtarisht që të merren masa të shpejta, energjike dhe veprimet të jenë ligjore, në mënyrë që edhe përgjegjësia të jetë e plotë për të ardhmen. Me durim dhe me bashkëpunim do ta kalojmë këtë situatë”,– u shpreh Kreu i Shtetit.

