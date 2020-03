Mike Pompeo: Mirëpresim vendimin e KE për hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Seketari amerikan, Mike Pompeo ka reaguar pas vendimit të ministrave të BE për ti thënë “po” Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për negociatat. Pompeo thotë se SHBA mirëpret vendimin e BE-së për hapjen e negociatave me të dy vendet dhe i siguron ata që do të kenë mbështetjen dhe partneritetin e SHBA-ve në çdo hap.





“Ne mirëpresim vendimin e Këshillit Europian për hapjen e negociatave të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë partneri juaj në çdo hap që do hidhni”, shkkruan Pompeo, në Twitter.