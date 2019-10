Mike Tyson, 53 vjeç, por ende në formë të shkëlqyer (FOTO+VIDEO)

Legjenda e boksit, Mike Tyson i dha një mësim të shkurtër një tifozi, duke treguar shpejtësinë dhe lëvizjet e tij të shpejta, edhe pse në moshën 53-vjeçare, dhe gjithashtu i ka dhënë disa këshilla Conor McGregor.

Mike Tyson still has the moves 🥊 pic.twitter.com/P2nplnWdp9









