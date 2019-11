Milan e Inter shfaqin interes për mesfushorin shqiptar

Ju sugjerojme

Derbi i Madoninnës nuk do të zhvillohet vetëm në fushën e blertë, por edhe në merkato. Inter dhe Milan janë futur në garë për të marrë shërbimet e Granit Xhakës.

Lajmi bëhet i ditur nga “Sky Sport”, që zbulon se dy ekipet e Milanos po përpiqen të marrin mesfushorin shqiptar në Seria A. 27-vjeçari që përfaqëson Zvicrën nuk po kalon një moment të mirë te Arsenali, çka e ka nxjerrë në merkato.









Në janar të dy klubet do të përpiqen ta marrin atë me formulën e huazimit, me të drejtë blerje në merkaton e ardhshme.

Etiketa: Arsenal