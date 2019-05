Milan ka fituar me shumë vështirësi me SPAL me rezultatin 3-2, por fitorja nuk i ka mjaftuar pasi Inter dhe Atalanta duhet të bënin një hap fals. Kuqezinjtë e nisën mirë ndeshjen duke shënuar dy gola me Calhanoglu dhe Kessie. Vicari ka ngushtuar diferencën për vendasit. Pas pushimit Fares gjeti golin e avantazhit përpara se Kessie të rikthente avantazhin për miqtë. Milan e menaxhoi mirë ndeshjen deri në fund të takimit.