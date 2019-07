Milani e shiti, Cutrone prek me fjalët e tij teksa niset për Londër

Patrick Cutrone ka marrë rrugën për në Angli, atje ku do të bëhet pjesë e skuadrës së Wolverhampton.Ka qenë vendimi i Milanit për të shitur sulmuesin e tyre, që ka plot 13 vjet që është pjesë e klubit kuqezi, duke luajtur për akademinë e tyre që nga viti 2006.

Sot, ai është paraqitur në aeroport, teksa pret të niset për në Londër dhe “Calciomercato.com” i ka marrë një intervistë të sinqertë sulmuesit 21-vjeçar.

“Jam mirë! A jam i mërzitur? Ju e keni parë vetë, nuk kam asgjë për të thënë. Jam gati, jam gjithmonë i karikuar. Mesazhet që më kanë dërguar tifozët kanë patur efekt tek unë, kjo do të thotë se kam lënë diçka pozitive pas. Jam i lumtur dhe iu uroj më të mirën tifozëve të Milanit. Kjo ka ndikuar tek unë, por kështu e ka jeta. Duhet të merren disa vendime, unë do të bëj më të mirën e mundshme kudo që të shkoj. Tani mendoj vetëm të shkoj atje dhe të integrohem”, deklaroi Cuntrone.

