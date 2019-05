“Milot-Balldren”, Liperi: Skemë e pastër piramidale dhe mafioze

Ju sugjerojme

Gazetarja e revistës ekonomike “Monitor”, Ornela Liperi u shpreh sonte në emisionin “Të Paekspozuarit” se kompania fituese e “Milot-Balldren” nuk ka mundësi financiare për ta realizuar këtë projekt. Liperi thotë se kemi të bëjmë me një “skemë mafioze”.

“Ka pasur një garë formale. Në tetor është shpallur tenderi dhe tenderi i parë ishte në vlerën 161 mln euro. Pas shpalljes së tenderit të parë ke pasur një rinegociim pa garë. Një praktikë që nuk ndodh në Shqipëri, që nuk është e mbështetur në asnjë lloj ligji. Në mënyrë të papritur, kur doli kontrata, u pa që ishte rritur 213 mln euro sepse aty thuhej se ishte rinegociuar për interesat dhe mbi kapitalin 140 mln euro do paguhet 5% interes. Ky është elementi i parë që këtu nuk ka pasur asnjë lloj gare, asnjë lloj transparence. Duhet ta shohin organet nëse është e ligjshme apo jo”.

Sipas saj, elementi i dytë tek mënyra e financimit, është “një skemë piramidale dhe një skemë tjetër mafioze. Në qoftë se do flasim për skemën piramidale e kompanisë, është shumë e qartë që kompania nuk ka para. Pasuaria e kompanisë, duke përfshirë kapitalin, nëse shet çdo gjë, është diku tek 16 milionë euro. Kompania do marrë kredi, që jepet me garanci shtetërore, se asnjë bankë nuk i jep kredi kësaj kompanie.

Në dy vitet e para, kompania do punojë me para që nuk i ka të vetat. Kredia po merret në emër të shtetit, është sikur ta ketë marrë shteti, por po e merr me 5.5%.

Skema tjetër mafioze, është që futen furnitorët dhe është e qartë që këta persona do të marrin për 13 vjet pesëfishin e investimit, që është një investim goxha i mirë”, deklaroi Liperi.

Ish-deputeti i PD, Agron Shehaj denoncoi shifrat për koncesionin e rrugës Milot-Balldren.

“ Kontrata e koncensionit të rrugës Milot-Balldren është kontratë mashtruese. Kompania ANK me pronar Agim Kola ka marrë përsipër të paguajë 52 milionë euro nga kapitali i saj, kur ka vetëm 4 milionë euro kapital. Kompania ka premtuar që me ketë kapital minimal do të marrë edhe 70 milionë euro të tjera kredi nga bankat dhe 19,5 milionë euro financim nga furnitorët (!). Ose ANK ka fryrë kostot në një skemë tipike korrupsioni, ose do pastrojë para të pista në këtë projekt, ose të dyja bashkë. Një gjë është e sigurt: kompania nuk e ka kapitalin për të cilin ka mashtruar në kontratë dhe ky mashtrim duhet hetuar menjëherë”, tha Shehaj.