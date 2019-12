Minishengen apo MegaSerbi, a po i shet Rama interesat kombëtare?

Ju sugjerojme

Nisma e “Minishengenit Ballkanik” e promovuar nga Rama-Vuçiç hap debate në forta. Shpërfillja e Kosovës dhe kritikat dhe fyerjet e Ramës ndaj elitës politike në Prishtinën zyrtare para presidentit serb Vuçiç sjellin tensione. Faktet tronditëse që Serbia do përfitojë ekonomikisht dhe politikisht dhe realizojë “ëndrrën” represive për një dalje në detin Adriatik.

Për herë të parë në histori, marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë mund të konsiderohen si në “luftë të ftohtë”, që është prag i ngrirjes së marrëdhënieve diplomatike. Shkak është bërë kryeministri Edi Rama, i cili me nismën e “Minishengenit Ballkanik” dhe deklaratat skandaloze, të kryeministrit tonë ku para syve të presidentit serb mikut të tij Aleksandër Vuçiç, konsideroi gënjeshtarë dhe pa vizion politikanët kosovarë. Reagimet në Kosovë dhe Shqipëri jo vetëm nga politika, por qytetarë, analistë dhe intelektualë ishin të menjëhershme, madje po qarkullon edhe ideja që Rama të shpallet “non grata” (person i padëshiruar) në Kosovë. Nismën e “Minishengenit Ballkanik”, me pjesëmarrjen e vendeve të Ballkanit Perëndimor e kundërshtuan Kosova, Bosnja dhe Mali i Zi, ndonëse në takimin e fundit u përfaqësua nga elita politike. Ata e cilësojnë një “mini-Jugosllavi”, e cila fuqizon politikisht dhe ekonomikisht vetëm Serbinë.

“Refuzimi i përsëritur i autoriteteve të Kosovës është i pakuptueshëm dhe i dëmshëm për Kosovën, jemi këtu për të ndërtuar urën mes të shkuarës që na ndan dhe të ardhmes që na bashkon”, tha Rama në një deklaratë për shtyp, krah liderëve të Malit të Zi-Gjukanoviç, Maqedonisë së Veriut-Zaev dhe Serbisë-Vuçiç. “Bindja ime e thellë është që ky proces është në koherencë të plotë me ambicien dhe angazhimin e çdo vendi për t’u bërë pjesë e BE, duke bashkuar forcat për ta përshpejtuar procesin”, u shpreh Rama. Këtë deklaratë e bëri në sytë e Vuçiç, i cili vetëm pak ditë më parë u shpreh se “masakra e Raçakut ishte një sajesë”. Ajo masakër ku u vranë gra e fëmijë kosovarë nga ushtria serbe u bë shkak i ndërhyrjes së menjëhershme të NATO-s për të ndalur luftën e përgjakshme të serbëve kundër popullsisë së Kosovës.

Nisma e “Minishengenit Ballkanik” erdhi pak muaj më parë në një skutë hoteli në New York, teksa po pinin verë Rama, Vuçiç dhe Zaev. Ishte presidenti serb ai që e parashtroi idenë dhe mori miratimin e menjëhershëm të Ramës, i cili vendosi që ta merrte ai stafetën e takimeve, deklaratave dhe qëllimit të kësaj marrëveshjeje të “madhe”, pa u konsultuar me palën kosovare, pa pyetur ekonomistë dhe pa asnjë mbështetje të partnerëve strategjikë, SHBA-së dhe BE-së. Detajet se ideja ishte e Vuçiç ai që e parashtroi idenë dhe Rama e aprovoi menjëherë i dha pak javë më parë kryeministri maqedonas Zoran Zaev. Nuk dihet kush e “pagoi” në fund atë verë të konsumuar, por ajo që tashmë po del haptas është se kostot e tmerrshme politike, ekonomike, e madje edhe gjeostrategjike do i mbajë Shqipëria dhe Kosova.

Nisma ka për qëllim lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave, pra një “heqje kufijsh” në mënyrë vituale, por Serbia është përfituesja më e madhe. Së pari, ajo qarkullon mallrat e saj lirshëm pa taksë dhe tarifa në të gjithë vendet nënshkruese dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë siguron edhe idenë e kahershme për të cilën ndër shekuj ka vrarë e masakruar kosovarë e shqiptarë, për të pasur një “korridor”, dalje në Detin Adriatik. Këtë sot ia mundëson Rama me nismën e tij, madje duke u armiqësuar me të gjithë elitën politike kosovare dhe jo vetëm.

Ekspertët e ekonomisë ngrenë alarmin se nëse vihet në zbatim kjo ide, atëherë tregu shqiptar dhe ai kosovar do të mbytet me produkte serbe, bujqësore dhe ushqimore, pasi mbetet prodhuesja më e madhe në Ballkanin Perëndimor. Duke ia hequr të gjithë kufijtë, atëherë ekonomikisht dy vendet do kalonin në katastrofë.

Gjithashtu, politikisht Serbia do forcohej edhe më shumë, pasi kjo marrëveshje në dukje në letra e “barabartë” do vinte në pah prodhuesin më të madh. Indirekt duke u forcuar politikisht dhe ekonomikisht dhe me shtrirje të drejtpërdrejtë në Ballkanin Perëndimor, Serbia do vijonte me politikat e saj represive politike, si mosnjohja e Kosovës, mospranimi i krimeve të luftës dhe pengimin e shtetit më të ri në botë për t’u pranuar në OKB.

Basha: Ndihem i turpëruar nga qeveria shqiptare

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, komentoi me tone të forta dje Samitin e tretë të Minishengenit Ballkanik, që u mbajt në Tiranë dhe Durrës mes kryeministrit shqiptar, Edi Rama, atij maqedonas, Zoran Zaev, dhe Presidentëve të Serbisë, Aleksandër Vuçiç, dhe Malit të Zi, Milo Gjukanoviç. Basha kundërshton me forcë përjashtimin e Kosovës nga ky Samit, duke u shprehur në një postim në “Facebook”, se “e konsideroj të papranueshëm moskonsultimin e qeverisë shqiptare me Kosovën për këtë iniciativë dhe bërjen pjesë të saj pa e kushtëzuar paraprakisht pjesëmarrjen e Shqipërisë me praninë e Kosovës”.

Ndër të tjera Basha shprehet se: “Theksoj se i ashtuquajturi samiti i minishengenit ndodhi në Durrës vetëm pak ditë pasi Serbia mohoi masakrën e Reçakut, në vijim të përpjekjeve për të revizionuar historinë e krimit të saj shtetëror. Kjo fyerje për Kosovën dhe mbarë kombin shqiptar do duhej të ishte mjaftueshëm argument për të mos ta mbajtur atë aktivitet deri në kërkesën e ndjesës nga Serbia. Ndihem i turpëruar që qeveria e Shqipërisë nuk demonstron empati dhe përgjegjësi për plagët e pambyllura të Kosovës, pikërisht në këtë periudhë kur populli i saj u ngrit i gjithi në këmbë e me zemër të hapur në solidaritet për të ndihmuar, si e me sa të mundeshin familjet e prekura nga tërmeti”.

Këtë deklaratë lideri i opozitës e bëri pas qëndrimeve të ashpra që mbajti edhe gjatë kohës kur mbahej samiti i “Minishengenit Ballkanik” në Durrës.

Tahiri, e ashpër: Serbia e madhe pas mbështetjes së Ramës

Ish-kryenegociatorja për bisedime teknike në dialogun me Serbinë, Edita Tahiri, thotë se ideja e Minishengenit është nismë për një Serbi të madhe. Në një postim në rrjetet sociale Tahiri shprehet se kjo nismë fuqizon Serbinë, duke kritikuar haptas qëndrimet e kryeministrit Rama. “Ideja e Mini-Schengenit krijon bërthamën ekonomike për ‘Serbinë e Madhe’ këtë gjithë shqiptarët po e shohin, përveç Edi Ramës. E lumtur me reagimet e mençura dhe strategjike të shqiptarëve për të mbrojtur interesat kombëtare dhe për të penguar neohegjemoninë serbe në Ballkan…”, ka shkruar Tahiri. Tahiri e ka kritikuar kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, pasi jo vetëm u bë mbështetësi më i madh në dëm të dy vendeve shqiptare, por me qëllimet e tij po i jep një rol dominant politikës serbe.

