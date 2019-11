Ministri gjerman: Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut i përkasin BE-së

Ju sugjerojme

Përmes një postimi në faqen zyrtare në ‘Facebook’, Ambasada Gjermane në Tiranë ka publikuar një pjesë të fjalës së ministrit gjerman për Evropën në Ministrinë e Jashtme Federale, Michael Roth, për gazetën ‘Die Welt’.

“Fakti që hapja e negociatave të anëtarësimit në BE me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut dështoi së fundmi për shkak të kundërshtisë së vendeve të veçanta, është një disfatë e hidhur. Por do të ishte e gabuar që tani të fshihnim kokën në rërë. Në pranverën e vitit 2020 kjo temë do të zë vend përsëri në agjendën e kryetarëve të qeverive dhe shteteve të BE-së. Atëherë ne do të duhet të bëjmë përfundimisht të qartë se i qëndrojmë fort perspektivës së anëtarësimit. Të tjera vonesa do të ishin të papërgjegjshme.









Ndërkohë Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria do të duhet të vazhdojnë të angazhuara përpjekjet e tyre për reforma. Ky është sinjali më i mirë për të gjithë skeptikët. Njëkohësisht edhe ne brenda BE-së duhet të bëjmë detyrat tona dhe të sqarojmë se si do të mund të tejkalojmë rezervat e shteteve të veçanta anëtare”, u shpreh Roth për ‘Die Welt’.

