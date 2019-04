Ministria: Mos e kaloni normën e operacioneve. Shkak koncesionari

Ju sugjerojme

Ministria e Shëndetësisë urdhëron spitalet që të mos e kalojnë normën mujore me operacione pasi duhet të zbatojnë kontratën e lidhur me koncesionarin që furnizon sallat me materialet sterile.

Kështu, nëse një pacient ka nevojë për ndërhyrje kirurgjikale mjekët nuk mund ta fusin në sallë nëse spitali ka tejkaluar numrin e operacioneve.

Në spitalin e Durrësit për shembull në një muaj duhet të kryhen 155 nderhyrje kirurgjikale, 65 prej tyre te planifkuara, por nëse numri i operacioneve urgjente rezulton më shumë se 90 shefi i shërbimit duhet t’i shtyjë ndërhyrjen pacientit që e ka planifikuar.

Të paktën kështu thuhet në shkresën që drejtoria i ka dërguar shefit të shërbimit të kirurgjisë në spitalin e Durrësit.

Ndërkohë spitali i Fierit nuk duhet të tejkalojë buxhetin prej 46 mijë lekë në vit për shërbimin e sterilizimit.

Drejtori i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor i kërkon spitalit rajonal të ruajë limitet buxhetore dhe të planifikojë numrin e ndërhyrjeve kirurgjikale në përputhje me kontratën e lidhur me koncesionarin.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale e pyetur nga ABC NEwS thotë se këto janë çështje organizative të spitaleve e nuk kanë të bëjnë me të, por drejtori i Fondit Rajonal shkruan se urdhrin e tij e bazon në shkresën e Ministrisë. Veç kësaj ai i kërkon spitalit të Fierit që çdo muaj të njoftojë për këtë çështje Sekretarin e Përgjithshëm të Ministrisë.

Ministria e Shëndetësisë në dhjetor të vitit 2015 i dha me koncension kompanisë “Sani Service” sterilizimin e pajisjeve kirurgjikale. Kontrata u firmos për një afat 10-vjeçar me një vlerë të parashikuar prej 9.6 miliardë lekësh.

Në rastet kur përdoren më shumë materiale sterile se ato të përcaktuara apo kur vonohet disbursimi i pagesave, kontrata përcakton penalitete për autoritetin kontraktor (Ministrinë e Shëndetësisë).

Pra që kompania koncesionare të mos kërkojë më shumë para, Ministria i kërkon spitaleve të tregohen të kursyer me operacionet.