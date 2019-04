Ministrja e Arsimit i jep fund beqarisë me deputetin nga Kosova

Ju sugjerojme

Ministrja e Arsimit, Besa Shahini duket se do t’i japë fund beqarisë. Ajo do të martohet së shpejti me deputetin e Kuvendit të Kosovës, Dardan Molliqaj. Lajmi është bërë i ditur nga gazeta “Blic”.

Çifti ka preferuar që ta kurorëzojë dashurinë e tyre në një ceremoni intime, që mësohet se do të zhvillohet ditën e diel në një nga restorantet e Tiranës. Të ftuarit në dasmë raportohet se do të jenë vetëm miqtë e tyre të ngushtë, të cilëve ende nuk u bëhen të ditur emrat.

Etiketa: besa shahini