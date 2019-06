Ministrja: Presidenti nuk shkarkohet pa vendimin e Gj. Kushtetuese

Ju sugjerojme

Mazhoranca ka deklaruar publikisht se do të nisë procedura në parlament për shkarkimin e Presidentit Meta. Sakaq sot u votua një rezolutë kundër dekretit të Metës për shtyrjen e zgjedhjeve.

Por a mundet parlamenti ta shkarkojë Presidentin?

Vetë ministrja e Drejtësisë e kabinetit Rama ka pranuar sonte në “Opinion” se fjalën e fundit për shkarkimin e Presidentit të Republikës e jep Gjykata Kushtetuese. Një gjykatë sot është inekzistente.

Etilda Gjonaj: E para, padyshim ka filluar një procedurë për shkarkimin e Presidentit, sipas rezolutës. Pikërisht Kuvendi ka ndërmarrë sot një vendim politik me rezolutën, ku ka konstatuar pavlefshmërinë, apo shkeljet kushtetuese të dekretit të Presidentit. Dhe më pas procedura është shumë e qartë në Kushtetutë, ka dhe gjithashtu rregullorja e Parlamentit, që e përcakton si procedurë, do marrë kohën. Padyshim, fjalën e fundit, pavarësisht se ka një vendim të parlamentit, do ta thotë Gjykata Kushtetuese

Fevziu: Kur?

Gjonaj: Gjykata Kushtetuese do ta thotë kur të ngrihet.

Fevziu: Edhe po u ngrit pasi të mbarojë mandatin Ilir Meta?

Gjonaj: Tani ne nuk do presim që Gjykata Kushtetuese të ngrihet pasi të mbarojë mandatin Presidenti.

Etiketa: Etilda Gjonaj