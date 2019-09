Minxhozi: Ndërkombëtarët e shohin krizën si sherr të brendshëm

Ju sugjerojme

Flet analisti dhe gazetari, Skënder Minxhozi

Kriza ka hyrë në sezonin e ri dhe tashmë shpresat janë së mund të ketë lëvizje në planin ndërkombëtar. Çfarë prisni në këtë drejtim? A do marrin rolin e protagonistit ndërkombëtarët, të cilët deri më tani kanë deklaruar se gjërat duhet të zgjidhen nga vetë shqiptarët?

Ky është një opsion i hapur. Ju kujtoj se ndërkombëtarët kanë ndërhyrë në të shkuarën në momente ngërçi dhe tensionesh të skajshme. A është kjo një situatë e tillë? Kjo mbetet për t’u verifikuar. E vërteta është se kriza e mandateve është parë me tone minimaliste nga të huajt që nga muaji shkurt kur nisi. Është konsideruar si një vendimmarrje e njëanshme dhe jokorrekte e opozitës, përfshirë edhe mospjesëmarrjen në zgjedhjet e 30 qershorit. Për pasojë duhet parë nëse gjermanët apo dikush tjetër do të kenë vullnet për të ndërhyrë në një situatë që e konsiderojnë si një sherr të brendshëm, jo si një konflikt kombëtar me pasoja potenciale edhe jashtë kufijve tanë shtetërorë.

Lëvizjet kryesore këto ditë janë bërë në Berlin të Gjermanisë. A do jetë Gjermania vendi që do marrë rolin e negociatorit, ndërkohë që opozita pretendon se ndërhyrjet gjermane janë refuzuar nga mazhoranca në fillim të verës?

Siç u shpreha më lart, kjo është diçka që mbetet për t’u parë. Rotacioni i pushtetit në kokën e CDU sjell një lidership të ri dhe për pasojë, edhe një situatë të re brenda politikës gjermane. Nuk jam i sigurt që vëmendja gjermane për krizën politike të Tiranës është kaq e lartë sa t’i kalojë ndjeshmëritë e personave të caktuar, e të kthehet në një pikë zyrtare të axhendës politike të Berlinit. Vlen të përmendet fakti që edhe pas kaq muajsh turbullire politike në Shqipëri, të huajt kanë mbetur në formulimet e para 30 qershorit, sa i përket gjendjes në vendin tonë.

Në diplomaci flitet për shkopin dhe karrotën. A do shërbejë vendimi për nisjen e negociatave që vendi ynë të marrë një “PO’ me kushte? Mediat gjermane thonë se kushti mund të lidhet me zgjedhjet e 30 qershorit dhe ato të vitit 2017. Çfarë mund të ndodhë konkretisht? A do të thotë kjo se kushti nënkupton zgjedhje të reja lokale dhe të përgjithshme? A do të imponojë zgjidhje të krizës hapja e negociatave?

Negociatat janë kthyer prej vitesh në një platformë të madhe manipulimi dhe gënjeshtrash politike në kryeqytetin tonë. Është një sport i vjetër i politikës sonë, që të luajë sipas interesit me këtë kartë. Mendoj sinqerisht se ne si shtet jemi ende shumë larg asaj që kërkon sot Brukseli nga vendet që aspirojnë aderimin. Por edhe vetë evropianët janë shumë larg konceptit të zgjerimit, aq të dashur për ta para disa vitesh. Nuk e di çfarë do të ndodhë në Tetor lidhur me negociatat. Di që këtu tek ne po luhet një teatër i shëmtuar me këtë temë dhe që kjo ka vite e vite që ndodh. Sa i përket kushteve që do të na vendosen, jam thellësisht skeptik që Merkel e Macron të kenë hallin e bashkisë së Shkodrës dhe të na vendosin kusht për të mbajtur zgjedhje të reja. Sepse ju kujtoj që BE, gjermanët e amerikanët nxituan t’i përshëndesin zgjedhjet e fundit lokale pa u mbushur 48 orë nga mbyllja e kutive të votimit. Kam idenë se hapja ose jo e negociatave lidhet me faktorë më të rëndësishëm sesa zgjedhjet tona lokale ose ndonjë faktor tjetër i ngjashëm me to.

Amerikanët nga ana e tyre kanë insistuar vazhdimisht se çështjet duhet të zgjidhen brenda institucioneve. Shpresa e tyre mbetet tek reforma në drejtësi, që do të qartësojë edhe situatën politike. A ka një dallim mes BE dhe SHBA në këtë drejtim dhe sa realiste janë pritshmëritë që kriza të marrë zgjidhje prej reformës në drejtësi?

Mendoj se amerikanët kanë qenë dhe mbeten segmenti më i ndriçuar i komunitetit ndërkombëtar sa i përket zhvillimeve shqiptare. Janë më të qartët dhe më të drejtpërdrejtët, duke ngulmuar te prioritetet e vërteta dhe jo te teatri apo kulisat politikë. Dhe nëse shohim situatën e sotme në Shqipëri, besoj se është diçka vizionare dhe për t’u përshëndetur, që të investohesh te reformat afatgjata, siç është ajo e drejtësisë, më shumë sesa tek arnimet me pe të bardhë të një cope të përdorur pëlhure si kjo e jona. Duhet një pastrim i thellë dhe i përgjithshëm, jo një “marrje pluhurash”, një ndërhyrje kirurgjikale dhe jo një seancë makijazhi. Më mirë një reformë drejtësie që mund të sjellë fryte gjatë rrugës, sesa një kompromis i radhës ku rëndom kanë fituar politikanët dhe kanë humbur shqiptarët./MAPO.AL/

