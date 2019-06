Minxhozi: Opozita dështoi, Rama nuk e çon dot mandatin deri në fund

Ju sugjerojme

Në intervistën për gazetën Mapo, në forumin e fundjavës, Skënder Minxhozi thotë se të Dielën nuk kemi zgjedhje normale. Ai thekson se opozita dështoi në rrugën e saj, pasi nuk arriti të bënte për vete askënd nga bashkësia ndërkombëtare. Për analistin e njohur, Rama gaboi që mbajti sërish në ekip, njerëzit që dolën të përfolur në përgjimet për blerje vote. Sipas tij, varësisht si do shkojë 30 Qershori, do të duket se cilat do të jenë lëvizjet dhe marrëveshja politike që mund të arrihet me 1 korrik.

Flet Skënder Minxhozi, analist politik

Ndërsa na ndajnë pak orë nga procesi i zgjedhjeve lokale, palët politike vijojnë të jenë të ndara, në konflikt të hapur dhe pa çeduar në asnjë nga qëndrimet e tyre. Çfarë mendoni se do të ndodhë më 30 qershor? Do ketë përplasje që mund të shkaktojnë probleme serioze, apo do jetë një proces që mund të mbyllet me disa incidente, gati të përhershme në çdo zgjedhje të përgjithshme apo lokale gjatë 29 viteve në vendin tonë.

Mendoj se incidentet do jenë mbi normalen. Do ketë pjesë të territorit që do ketë vështirësi të votohet. Do jenë zgjedhje të panatyrshme, më saktë votime, pasi kur nuk ke kë zgjedh, nuk ka zgjedhje. Ka shumë më pak kandidatë, opozita kryesore është në rrugë. Mendoj se dhuna është karta e fundit që i ka ngelur opozitës për të evituar një turpërim publik më 30 Qershor. Të dielën opozita do përpiqet të kompensojë faktin që nuk rrëzoi dot qeverinë dhe nuk “pengoi” dot zgjedhjet. Ia arriti të bëjë kundër gjithë komunitetit ndërkombëtar, ia arriti t’i bëjë kundër nismës së vet. Pra, sot nuk kemi asnjë institucion apo qeveri, (kemi individë), por institucionet dhe qeveritë që thonë se: “djegia e mandateve dhe mosmarrja pjesë në 30 Qershor ishte diçka e mirë”. Duke iu referuar “arsyeve të bojkotit opozitar”, mbi përgjimet etj., më 30 Qershor mendoj se duhet të dominojë procedura mbi ngjarjet dhe faktet konkrete. Akuza për vjedhje zgjedhjesh ka patur historikisht. Bashkia e Tiranës në 2011 ka kaluar nga njëri fitues te tjetri dhe ironia është se përfundoi në duar të Bashës, me një procedurë që është e manipuluar. Basha mori zyrën, qeverisi kryeqytetin dhe nuk u influencua procedura nga faktet. Mendoj se ndodhemi në situatë tjetër për sa i përket formës, por përmbajtja është e njëjtë. Akuzat që dalin rreth shitblerjes së votës, së pari, nuk mund të dalin dy vjet pasi zgjedhjet janë zhvilluar. Duhet të ndjekin rrugën e tyre dhe të provohen në gjykata. Politikisht kanë vlerë dhe nuk iu heq asnjë presje akuzave të opozitës. Qeveria nuk duhet të filtronte zyrtarët e gjendur në përgjime e t’i filtronte sërish në fushatën e 30 Qershorit. Kjo është e gabuar. Ata duheshin pezulluar në pritje të gjykimit. Një forcë politike e përgjegjshme duhet ta bëjë këtë. Edi Rama ka gabuar dhe jo pak. Por që e gjithë kjo të komprometojë gjithë zgjedhjet më duket e tepërt. Shqipëria duhet t’i përmbahet procedurës demokratike dhe mendoj se sistemi duhet të dominojë mbi interesat partiakë. Më 30 Qershor nuk votohet për kryebashkiakët për mendimin tim, por më shumë për sistemin, kjo është ideja qendrore e ndërkombëtarëve besoj, që këmbëngulin deri në absurd që të ketë zgjedhje në 30 Qershor. Nëse nuk do ketë zgjedhje në 30 Qershor, Shqipëria e ka të vështirë me këtë precedent që krijon që të krijojë zgjedhje. Çdo minorancë që do ndihet keq do të thotë nuk bëjmë zgjedhje.

Si do jetë Shqipëria më 1 korrik, a mund të themi se praktikisht ishin zgjedhje “monopartiake” dhe sa rrezik është kjo për demokracinë në vend. Partia Socialiste me gjasë do marrë 61 bashki dhe opozita nuk njeh zgjedhjet. A ka rrezik që vendi të vijojë të jetë në këtë pasiguri politike dhe konflikt me nuanca civile edhe në vijim?

Termi i bashkiakëve që do dalin më 30 Qershor nuk do jetë i plotë. Do të kemi dikur një përsëritje zgjedhjesh. Nuk e di se kur dhe se si, është mister i madh 1 korriku, pa kaluar nëpër grykën e shishes që quhet 30 Qershor. E dyta, që kjo mazhorancë e ka të vështirë të konsumojë mandatin në pushtetin qendror deri me 2021. Kam përshtypjen se fillon një negociatë, e cila është krejt e ndryshme, është krejt ndryshe nga çdo negociatë para 30 qershorit krahasuar me 1 korrikun. Duhet të kemi shifrat e pjesëmarrjes në dorë. Mënyrën si do ecin zgjedhjet, nivelin e dhunës dhe incidenteve dhe shpresoj të mos ketë të rënda. Them që mënyra si po shkohet më 30 Qershor do të përcaktojë fatin e atyre që do dalin fitimtarë, përkatësisht kryebashkiakët dhe parlamenti i ardhshëm, besoj nga shtatori dhe këtu do hyjnë shumë elemente në lojë. Gjykata Kushtetuese, ndërkombëtarët dhe SPAK-u me gjithë rrjetin e tij të investigatorëve të rinj, mund të qëllojnë të bëjnë viktima në të dy krahët. Ka një numër ngjarjesh që na pengojnë të shohim qartë çdo ndodhë pas 1 Korrikut, por e sigurt është që nuk do jetë një verë e qetë, sido që të shkojnë punët.

Presidenti i Republikës Ilir Meta të enjten dekretoi një datë tjetër zgjedhjesh lokale, 13 tetorin e këtij viti. Në gjykimin tuaj, kujt i shkonte përshtat kjo nismë, mazhorancës apo opozitës? Përse kryeministri Edi Rama e refuzoi edhe këtë mundësi, duke këmbëngulur vetëm në datën 30 qershor?

Duket se i ka shkuar përshtat ish-partisë së presidentit në pikëpamjen formale. Edi Rama vajti të bëjë not, në vend që të diskutonte zgjedhjet, ndërsa Basha me daljen në darkë të enjten, tregoi se nuk është dakord me 13 Tetorin. Pra, nuk ka ulje me Ramën në tavolinë. Kjo do të thotë që Meta ka shkelur njërën këmbë me këmbën tjetër sepse ka hyrë kaq thellë në sensin juridik saqë e ka vështirë të dalë dhe vetëm e thellon gabimin. Presidenti nuk mund të zhdekretojë zgjedhje sepse ai vetëm dekreton datën e zgjedhjeve. Nuk mund të ketë dekret pa datë. Jemi në faull që te dekreti i dytë i Metës për të anuluar zgjedhjet. Ky i treti, jemi në variacionin rreth temës ku presidenti kërkon të thellojë kauzën në ditën e zgjedhjeve. Siç u provua indirekt pas dekretit të anulimit u prodhua një valë dhune dhe violencash në territor ku u dogjën disa KZAZ.

Faktori ndërkombëtar deri më tani ka qenë disi indiferent dhe është mjaftuar me disa deklarata në distancë, por në nivel jo shumë të lartë përfaqësimi. Vetëm të enjten pati një reagim nga SHBA nga senatori Engel dhe ndihmës-sekretari amerikan i Shtetit Palmer. Ky i fundit u shpreh se zgjedhjet do të zhvillohen më 30 qershor dhe se Gjykata Kushtetuese duhet të vendoste më pas për gjithë procesin. Si duhet lexuar ky qëndrim? Ndërkohë si “zë” me serioz që vjen nga BE, kanë qenë deklarime të politikanëve të lartë gjermanë nga CDU-CSU, që duket se kanë një qasje tjetër ndaj qeverisë dhe kryeministrit, duke kërkuar pjesëmarrjen e opozitës, e madje dhënë edhe opsionin e shtyrjes së zgjedhjeve dhe krijimit të kushteve normale për një proces të rregullt. Si duhen lexuar këto dy qëndrime?

Faktori Ndërkombëtar e ka trajtuar situatën në Shqipëri në konform të zgjedhjeve që zhvillon Shqipëria. Zgjedhjet lokale në një vend si Shqipëria, në një cep të Ballkanit, nuk janë ngjarje për Europën dhe aspak për Amerikën. Për sa u përket deklaratave, nuk duhet harruar ministri i Jashtëm italian që doli para pak ditësh dhe tha se 30 Qershori është datë zgjedhjesh, nuk duhet harruar presidenca e OSBE-së që konfirmon 30 Qershorin dhe dhjetëra deklarata të ambasadorëve që kanë thënë e mirëkuptojmë djegien e mandateve, parlamenti është legjitim dhe të vazhdojë puna. Niveli i reagimit ka qenë konform në nivelin e ngjarjeve. Ka folur mjaftueshëm perëndimi që djegia e mandateve është një precedent që ata nuk e aprovojnë dhe që në zgjedhje duhet respektuar kalendari dhe jo akrobacira që shtyje tani, dua këtë apo atë. Këto dy linja, respektimi i datës së zgjedhjeve dhe respektimi i parlamentit dhe jo i personave që ikin nga parlamenti, besoj se janë të qarta nga përfaqësuesit ndërkombëtarë. Kam përshtypje që bashkësia ndërkombëtare dhe qëndrimi i saj ishin një nga gabimet taktike të opozitës dhe Presidentit në këta 4 muaj. Që do të thotë se ata (ndërkombëtarët), nuk kërkojnë që të destabilizohet në asnjë lloj rrethane Reforma në Drejtësi, të mos ketë shfokusim në raport me këtë ngjarje, ata duan të konsumohet e gjithë trajektorja e të na çojë në përmbyllje të reformës. Sepse këtu shohim atë “yllin polar” që do ta nxjerrë Shqipërinë nga tranzicioni, me goditjet që do të japë dhe drejtësinë që do të vendosë. Kam përshtypjen se Basha, Meta, Kryemadhi dhe Berisha e kalkuluan keq reagimin e të huajve kur morën vendimin për të djegur mandatet dhe për të djegur dhe zgjedhjet. Edhe Meta është në këtë panel.

Etiketa: mandati i rames