Plot me mjekë dhe aparatura/ Brenda avionit që evakuoi studenten shqiptare në Wuhan (VIDEO)

Avioni i dërguar për të evakuuar qytetarët turq në Wuhan të Kinës zbarkoi në Aeroportin e Etimesgut në Ankara. Ata që kanë qenë në bord do të mbahen nën vëzhgim në dhoma teke për 14 ditë.

Avioni i ngarkesave ushtarake të tipit A400 M i Forcave të Armatosura Turke, i cili u shndërrua në një ambulancë për operacionin e evakuimit të planifikuar nga Ministria e Shëndetësisë, u tërhoq në zonën më të largët në Aeroportin Ushtarak Etimesgut, pas afërsisht 32 orësh operacion evakuimi.









Një total prej 62 personash, përfshirë 32 turq, 6 Azerbajxhanas, 3 shtetas gjeorgjian dhe një studente shqiptare, dhe 42 anëtarë të ekuipazhit, stafi teknik, dhe personeli mjekësor, si dhe 17 ambulanca do të mbahen nën vëzhgim të rreptë mjekësor.

Materialet e përfshira në aeroplan gjithashtu do t’i nënshtrohen pastrimit nga ekspertë kimikë, biologjikë, radiologjikë dhe bërthamorë (CBRN) të lidhur me Komandën e Forcave Ajrore raporton abcneës.al.

Personeli i veshur me maskë të gazit KBRN dhe veshje KBRN do të përdoret për pastrimin e brendshëm dhe të jashtëm të avionit duke përdorur kimikate dhe pajisje speciale.

Ata që ishin në aeroplan do të mbahen nën vëzhgim në dhoma të veçanta për 14 ditë dhe secila prej tyre do të ekzaminohet çdo 3 ditë.

Të gjitha shërbimet, përfshirë ushqimin, do të pajisen me materiale të posacme, dhe të gjitha mbeturinat do të trajtohen si mbetje mjekësore dhe depozitohen në qese të veçanta.

