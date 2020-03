Mjekët e Wuhanit në Itali: Trajtim me plazmën e atyre që janë shëruar

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Shpresa për ta fituar betejën kundër koronavirusit vjen nga plazma e pacientëve të shëruar. Është kjo një terapi e studiuar edhe në Policlinico San Matteo në Pavia dhe që tani po zhvillohet edhe me mbështetjen e mjekëve kinezë që kanë punuar një protokoll të njëjtë në Wuhan. Një delegacion prej gjashtë mjekësh të udhëhequr nga Dr. Lu Ming i është bashkuar ekipit të Cesare Perottit, kreu i Shërbimit Imunoematologjik në San Matteo dhe presidentit të tij, Alessandro Venturi. Më poshtë një intervistë e shkurtër me profesorin kinez:





Dr Lu Ming, terapia juaj përfshin përdorimin e plazmës hiperimune, si funksionon?









“Prania e antitrupave specifikë të drejtuar kundër Covid-19 shfrytëzohet duke u vendosur në plazmën konvulsive të pacientit.”

Ju dhe ekipi juaj keni punuar në Wuhan. Në sa pacientë e keni provuar këtë terapi?

“Pas një gjykimi fillestar mbi dhjetë pacientë, ne trajtuam mbi një mijë pacientë me rezultate të kënaqshme në subjekte me forma të rënda të infeksioni dhe me efekte anësore të papërfillshme që lidheshin me infuzionin.”

Cilat është koha e rikuperimit të mundshëm të pacientit?

“Ne mund të shohim rezultate pozitive pas një periudhe 24-48 orë”.

Çfarë ndryshon tek pacienti?

“Në veçanti, përmirëson oksigjenimin. Por shërimi përfundimtar është i lidhur me një seri faktorësh që duhet të vlerësohen tek pacienti individual”.

A është kjo një terapi e përshtatshme për të gjithë pacientët me Covid-19?

«Kjo lloj terapie mund të përdoret për pothuajse të gjitha llojet e pacientëve të prekur nga virusi. Për momentin nuk ka kundërindikacione për përdorimin e plazmës hiperimune në kombinim me llojet e tjera të terapive të ilaçeve në vend”.

Si e vlerësoni situatën në Itali? A janë masat e qeverisë efektive, sipas jush?

“Ne i konsiderojmë pozitive masat për të kufizuar lëvizjen e individëve, të cilët janë vendosur në të gjithë territorin kombëtar. Por ka aspekte që duhen përmirësuar. Dhe ka shumë për të bërë».

Cilat, në veçanti?

“Në shtatë ditët e qëndrimit në Itali kemi parë se janë shumë, shumë individë që ende qarkullojnë në rrugët e qyteteve dhe në transportin publik».

A ka ardhur rreziku për shkak të këtyre masave më pak efektive?

“Sigurisht. Këto janë sjellje që shfuqizojnë në mënyrë efektive mjetin e vetëm e të vërtetë të parandalimit në luftën kundër përhapjes së virusit, veçanërisht në mesin e individëve asimptomatikë ”. /Corriere della Sera

/Përgatiti: Mapo.al/

Etiketa: e atyre që janë shëruar