Mocion votëbesimi? Rama bën ironi: Ku, në parlamentin e Francës?!

Ju sugjerojme

Kryeminisri Edi Rama doli në një konferencë për shtyp pas vendimit të këshillit të liderëve të BE për të mos hapur negociatat. Rama tha se “kjo është hera e parë që Këshilli del pa tekst. Është përplasje e madhe konceptuale mes Francës dhe Gjermanisë. Mos-hapja e negociatave nuk ka lidhje me ne, por me ata”, tha Rama.

Kryeministri u pyet nga gazetarët nëse është e nevojshme që qeveria e drejtuar prej tij të kërkojë mocion votëbesimi në parlament, pas kësaj që ndodhi. Rama u përgjigj me ironi: “Ku ta bëj mocionin e votëbesimit, në parlamentin e Francës?!”









Sipas tij, vendimi për mos-hapjen e negociatave nuk është përgjegjësi e tij sepse Shqipëria i ka kryer detyrat.

“Duhet ta shohim drejt në sy të verteten. Procesi shkoi drejt një përplasje qasjesh mes Francës dhe Gjermanisë”.

Pjesë nga konferenca për shtyp e Kryeministrit:

“Gjermania bëri një lëvizje me shpresën për një “PO”. Franca nuk pranon të vazhdohet me të njëjtin proces. Franca kërkon një reformim të brendshëm të BE dhe reformim të integrimit, pra të arrihet në një tjetër objektiv për ndërveprim me Ballkanin Perendimor.

Franca është një nga themeluesit e BE është në të drejtën e vet të ndryshojë rregulluat në një shtëpi që nuk funksionon mirë. Një pjesë të vendeve i kemi pasur gjithmonë mbështetje per shkak të qasjes së tyre si Austria dhe Italia, etj. Me forcë kemi kthyer Gjermaninë në qershor, sepse nuk e kishim në atë pozicion që e kemi pasur më parë. Kancelarja ka bërë gjithçka për të arritur një PO, por faktikisht Këshilli doli pa tekst, s’ka asgjë të shkruar. Në Maj/Qershor për shkak të atyre që ndodhën (protestat e opozitës) patëm probleme me CDU/CSU, por i kemi kapërcyer me diplomaci dhe gjuhën e fakteve. Tani e kemi marrë mbështetjen prej shumicës prej tyre.

Tani ç’ka na mbetet është se duhet të vazhdojmë se s’ka alternativë tjeter. Shqipëria europiane është e vetmja alternative është deytirmi i vetem i madh që i kemi gjeneratave të tjera.

Maqedonia ka 14 vjet që prêt të çelë negociatat, ka 14 vite që merr sinjale pozitive dhe përfundimi është “JO”. Ndërroi emrin, identitetit duke i premtuar se po u bë kjo u zgjidh dhe ja ku jemi. U fol se do ndahet Shqipëria nga Maqedonia e Veriut. Asnjëhere ska qenë opsion ndarja e dy shteteve në këtë proces, përpos në qershor të këtij viti për shkak të katrahurës që u bë këtu por asnjëhere nuk ka lidhje në thelb me vendmarrjen”.

/MAPO.AL/

LEXO EDHE:

Etiketa: Edi Rama