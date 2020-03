Mocioni ndaj Albin Kurtit/ Der Standard: Kuadrot e vjetra të LDK-së shkuan pas Thaçit

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Gazeta austriake Der Standard ka publikuar një shkrim ku thuhet se politikat e administratës amerikane të Donald Trump po krijojnë një “tërmet politik” në Kosovë. SHBA-ja kundërshton europianët dhe mbështet votimin e mosbesimit ndaj Qeverisë Kurti, thotë ky medium.





Shumë qytetarë në Prishtinë bënë zhurmë me tenxhere ose shufra hekuri në ballkonet e tyre për të mos lejuar që qeveria të bjerë. Nëse nuk do të kishte rrugëdalje për shkak të krizës së koronavirusit, rrugët e kryeqytetit e Kosovës ditën e mërkurë me siguri do të ishin plot demonstrues kundër kuadrove të vjetër.









Megjithë paralajmërimin e autoriteteve shëndetësore se një mbledhje e parlamentarëve është shumë e rrezikshme, koalicioni i Vetëvendosjes (VV) nën kryeministrin Albin Kurti me Lidhjen Demokratike (LDK), e cila është në funksion që nga shkurti, duhet të rrëzohet të mërkurën në mbrëmje me një votë mosbesimi.

Zyrtarisht, ekzistonte një argument nëse duhet apo jo të shpallet gjenda e jashtëzakonshme. Presidenti Hashim Thaçi, kundërshtari më i madh politik vendas i Kurtit, u përpoq ta arrinte këtë sepse si kryetar i shtetit ai dëshironte të merrte më shumë të drejta. Kuadrot e vjetra të LDK-së, të ashtuquajturit “fraksioni i dinosaureve”, ndoqën presidentin sepse donin të linin vetë koalicionin.

Sukses për Trumpin

Sidoqoftë, kjo nuk ka asnjë lidhje me krizën e koronavirusit ose me masat kundër saj, por me të dërguarin amerikan për Kosovën dhe Serbinë, drejtorin e inteligjencës së Donald Trump, Richard Grenell. Ky i fundit ka tërhequr në anën e tij “fraksionin e dinosaurëve” të LDK-së. Grenell dëshiron të arrijë një marrëveshje midis Serbisë dhe Kosovës së bashku me Thaçin dhe Presidentin serb Aleksandar Vučić.

Detyra e Grenell është t’i sigurojë shefi të tij një “sukses” në politikën e jashtme para zgjedhjeve në SHBA. Kurti është kundër një marrëveshje të tillë jo transparente dhe prandaj duhet të rrëzohet. “Për shkak se disa politikanë shumë të diskutueshëm në Perëndim shohin interesa të brendshme dhe financiare në Ballkan, disa Kasperln duhet të kërcejnë këtu në Kosovë”, analizon shkencëtari politik Arben Hajrullahu nga Universiteti i Prishtinës. Pritet që së shpejti të formohet një qeveri tjetër nën kontrollin de fakto të Thaçit.

Gjermania, Franca, Britania e Madhe dhe Zvicra janë kundër rënies së qeverisë. Berlini dhe Parisi shprehen shqetësim. “Thyerja e unitetit perëndimor me Kosovën ka qenë duke lënë të kuptohet për një kohë të gjatë, por është e hapur”, thotë Florian Bieber, drejtor i Qendrës për Studime të Evropës Juglindore në Universitetin e Graz. “SHBA ose Grenell dhe Trump kanë tendencë të manovrojnë veten jashtë. Besueshmëria dhe popullariteti i Thaçit është i ulët, dhe duke u mbështetur tek ai, SHBA nën Trump ka më shumë të ngjarë të humbasë ndikimin, pa marrë parasysh se si lufta për pushtet përfundon në një afat të shkurtër” , thotë Bieber.

Presidenti kundër veprimeve

“Nga ndarja midis europianëve dhe amerikanëve kryesisht përfiton Rusia,” analizon Hajrullahu. Pjesa dërrmuese janë kundër rrëzimit të qeverisë. “Njerëzit ndjehen të mashtruar, tradhtuar dhe të lënë vetëm”. Për më tepër, ka gjithnjë e më shumë tendenca autoritare. Disa u përpoqën të përfitonin nga pandemia. Për shembull, Thaçi i bëri thirrje policisë që të mos zbatojë masat e qeverisë për të luftuar krizën e Covid – 19.