Modelja seksi, nënë për të tretën herë (Foto)

Modelja e njohur Mirada Kerr, e cila njoftoi në mars se do të bëhej nënë për herë të tretë, ka publikuar së fundmi një foto ku shfaqet me bark të rrumbullakosur. Miranda uroi me të bashkëshortin për ditëlindje. “I uroj babait të bebit dhe bashkëshortit tim të dashur ditëlindjen më të lumtur”-ka shkruar ajo.

36-vjeçarja është martuar me themeluesin e Snapchat Evan Spiegel në maj të 2017-ës dhe ka sjellë në jetë me të edhe Hart-in, i cili është 1 vjeç. Kerr është gjithashtu nënë e një 8-vjeçari, Flynn Christopher, të cilin e ka me ish bashkëshortin, Orlando Bloom.

Etiketa: Miranda Kerr