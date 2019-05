Moderatorja e thotë troç: S’kam ç’e dua burrin me 200 euro rrogë

Ju sugjerojme

Moderatorja e emisionit “Prive”, Liberta Spahiu ka ngjallur gjithnjë kureshtje me jetën e saj private, pasi këtë të fundit është munduar ta mbajë gjithnjë larg vëmendjes mediatike. Mirëpo, Liberta ka treguar së fundmi në emisionin “Thumb”se si e preferon mashkullin e jetës.

Pasi gazetari i ka drejtuar pyetjen: “Më mirë një të dashur pa makinë dhe me era rozmarinë, apo një të dashur me super makinë por që i vjen era trëndelinë?”, Liberta është shprehur: “Ndalu veç pak, nuk mund të them që jam materialiste por nuk mund të them që kam qejf ta kem një të dashur me 200 euro rrogë”.

Etiketa: Liberta Spahiu