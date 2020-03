“Momente delikate”/ Njihuni me parashikimin e yjeve për shenjën tuaj

Ju sugjerojme



Ky është horoskopi për ditën e martë 3 mars 2020 për ju. Njihuni me parashikimin, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi









Dashuria: Është një moment delikat për shumë nga të lindurit e shenjës dhe disa fjalë shumë të mëdha mund të komprometojnë marrëdhëniet. Mos u tërhiq shumë në litar. Beqarët do ndihen nostalgjik për një person nga e kaluara që kthehet për ta bërë zemrën tuaj të rrah më shpejt.

Puna: Jeni mjaft të hutuar dhe rreziku është të harroni qëllimin që keni dashur të arrini.

Demi

Dashuria: Disa grindje të parëndësishme me të dashurin tuaj mund t’ju shqetësojnë, por mos hiqni dorë dhe shqetësoni partnerin tuaj me një seri surprizash, ai do t’ju falënderojë! Yjet janë në favor të beqarëve që duan të gjejnë një shok shpirti, mbase është shumë afër!

Puna: Mundohuni të mos qëndroni jashtë ekipit, kundërshtarët tuaj mund të përfitojnë nga ju.

Binjakët

Dashuria: Dashuria po lulëzon, ju jeni në dashuri dhe me përgjigje, ndjenja rritet më e fortë. Do të jeni gjithashtu më të ëmbël dhe më të nënshtruar ndaj të tjerëve. Beqarët do bien pre e emocioneve të forta, për shumë do të ketë edhe takime të papritura.

Puna: Përqendrohuni në gjërat që mund të përmirësoni, ndryshimet do të jenë të nevojshme. Shikoni për kompromisin e duhur.

Gaforrja

Dashuria: Disa keqtrajtime të lehta do të ndikojnë në jetën emocionale dhe ju mund të thirreni përsëri nga një partner që pretendon praninë tuaj. Zemrat e vetmuara do të rikuperojnë një marrëdhënie që tani ishte pjesë e së kaluarës.

Puna: Mos vazhdoni të shkoni kundër rrymës, mund t’ju duhet të merreni me probleme të ndryshme në të njëjtën kohë.

Luani

Dashuria: Prisni edhe lajme të mira dhe të këqija, sot ajo që ka rëndësi është që ju dini të reagoni siç duhet. Çdo pyetje me partnerin do të zgjidhet menjëherë. Beqarët do e kenë të vështirë të menaxhojnë një ndjenjë që po shfaqet.

Puna: Mundohuni të shoqëroheni me njerëz që nuk ndajnë këndvështrimin tuaj, edhe nëse është e vështirë.

Virgjëresha

Dashuria: Në dashuri do të ketë keqkuptime dhe grindje, të diktuara nga koha e shkurtër që i kushtoni partnerit tuaj. Reagimet tuaja mund të jenë të paparashikueshme. Gjatë mëngjesit beqarët do jenë nën presion, por në mbrëmje gjithçka do të jetë më paqësore.

Puna: Sot do të ketë disa hakmarrje të vogla dhe mundësi të reja profesionale që do të japin impuls për projektet që keni kohë që i keni vlerësuar.

Peshorja

Dashuria: Çiftet e testuara mirë sot do të kenë një ditë të ngarkuar. Venusi ndihmon ata që po kultivojnë një projekt dashurie për të realizuar ëndrrat e tyre. Beqarët do vlerësohen shumë për mënyrën se si pushtojnë të tjerët.

Puna: Mos u humbni në një mijë dyshime dhe supozime, veçanërisht nëse jeni duke kërkuar për një punë të re.

Akrepi

Dashuria: Hëna në shenjën tuaj premton një ditë relaksuese, gjëja kryesore është të mos mendoni për të gjitha problemet në të njëjtën kohë. Venera mezi pret të vendosë zemrën tuaj në rregull. Beqarët sot do jenë joshës të aftë dhe do masakrojnë zemrat.

Puna: Kush po kërkon një punë të re, nuk guxon të heqë dorë, planetet janë në favor të ndryshimeve.

Shigjetari

Dashuria: Ditë tensionuese dhe me grindje mes jush dhe partnerin tuaj. Për fat të mirë, qetësia do të kthehet në mbrëmje dhe nëse jeni një çift i qëndrueshëm do të keni mundësi të arrini qëllimet tuaja. Beqarët do jenë më të hapur dhe të prirur për të dhënë konfidencialitet ndaj një personi që tërhiqen.

Puna: Hëna stimulon dëshirën tuaj për t’u rritur në mënyrë profesionale. Projektet do të shumohen dhe përpjekjet tuaja për t’i zbatuar ato gjithashtu do të rriten.

Bricjapi

Dashuria: Në dashuri mos u ndalni me fjalët. Nëse dikush dëshiron të luajë me ndjenjat tuaja, thoni menjëherë se nuk jeni aty. Beqarët mund të përfitojnë nga rastet sociale për të takuar njerëz interesantë.

Puna: Dita shpall perspektiva të mira për ndarjen e një projekti profesional me një koleg.

Ujori

Dashuria: Hëna disonante do t’ju ​​bëjë të kujdesshëm dhe të vështirë t’i besoni partnerit tuaj. Diçka ju thotë se diçka tjetër fshihet pas buzëqeshjeve të tij. Mundohuni të zbuloni se çfarë është. Beqarët do jenë shumë intrigues dhe do fitojnë ndaj njerëzve të rinj.

Puna: Do të jeni në qendër të vëmendjes në vendin e punës dhe do të godisni me besueshmërinë dhe simpatinë tuaj.

Peshqit

Dashuria: Përtacia sot do t’ju pengojë të arrini në kohë për emërime, megjithatë do të jeni në gjendje të pajtoni dashurinë dhe të punoni mirë. Urani sjell dashuri dhe madje dashuri me shikim të parë për zemrat e vetmuara që kërkojnë dashuri.

Puna: Pjesa e parë e ditës do të jetë pak e ngarkuar, por sukseset do t’ju ​​kthejnë përpjekjen.

