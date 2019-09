Ju sugjerojme

Ka kaluar plot një vit që kur Xhensila Myrtezaj dhe Bes Kallaku u bënë prindër të një vajze, të cilën e quajtën Ajka.

Ata herë pas here publikojë momente me të vogëlushen e tyre, por vetëm me rastin e 1-vjetorit të lindjes, i zbuluan portretin.

Së fundmi, Xhensila ka ndarë një video në “Instastory”, ku shfaqet Besi me Ajkën, të cilët luajnë të dy në oborrin e shtëpisë.



Etiketa: bes kallaku