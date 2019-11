Zhvatën 200 mijë € me mashtrime, pas burrit arrestohet dhe gruaja

Ju sugjerojme

FIER – Arrestohet një 30-vjeçare, e dënuar me 8 vjet burg per “Mashtrim”, dhe “Mashtrim në bashkëpunim me pasoja të rënda”. Në prangat e policisë ka rënë Migena Kajolli, 30 vjeçe, banuese në Fier.

30-vjeçarja ishte në kërkim pasi Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin e datës 22.11.2019 e ka dënuar me 8 vite burgim, për veprat penale, “Mashtrimi” dhe “Mashtrimi në bashkëpunim me pasoja të rënda”. Së bashku me bashkëshortin, Fisnik Kajolli gjithashtu i arrestuar më herët, ajo kishte krijuar një skemë mashtrimi me anë të të cilave fitonin shuma të mëdha parash duke i premtuar personave punësim në sektorin privat të naftës dhe pasi iu merrnin paratë zhdukeshin.









“Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimit Ekonomik e Financiar në Drejtorinë Vendore të Policisë Fier, ndaluan shtetasen: Migena Kajolli, 30 vjeçe, banuese në Fier. Ndalimi i 30-vjeçares u bë pasi Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin e datës 22.11.2019 e ka dënuar me 8 vite burgim, për veprat penale, “Mashtrimi” dhe “Mashtrimi në bashkëpunim me pasoja të rënda”. Materialet proceduriale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, për veprime të mëtejshme hetimore”, thuhet në njoftimin e policisë.

Mes një jetë luksoze të bëra me paratë e fituara, çifti e kishte nisur këtë aktivitet e paligjshëm që në vitin 2016. Nga burime mësohet se Migena Kajolli ishte ideatorja e kësaj skeme mashtruese, e cila së bashku me bashkëshortin e saj Fisnik Kajolli u mernin qytetarëve nga një mijë deri në tri mijë euro secilit.

Skema e mashtrimit

Nga hetimet ka rezutuar se ata e vendosnin “tarifën” e punësimit kundejt mundësive të “klientëve” të tyre për të paguar. Ndërkohë, për ta bërë të besueshme skemën e tyre të mashtrimit, mësohet se Migena Kajolli, e cila dyshohet të ketë qenë ideatorja e kësaj skeme, u thoshte personave që u kishte marrë paratë se në telefonin e tye do të mbërinte një mesazh konfirmimi nga kompania. Dhe pasi kalonin disa ditë, në telefonat e personave që kishin paguar shumat e parave për t’u punësuar, mbërrinte mesazhi i konfirmimit se kërkesa e tye për punësim ishte regjistruar në sekretarinë e kompanisë dhe po shqyrtohej. Nga hetimet ka rezultuar se këto mesazhe konfirmimi i niste kryesisht 27-vjeçarja Migena Kajolli. Ndërkohë, për të qenë edhe më të besueshëm tek personat që mashtronin, bashkëshortët Kajolli nënshkruanin edhe akte noteriale me ta se paratë jua kishin marrë në formë borxhi.

Mashtrimet në shuma të mëdha

Por, dy bashkëshortët nga Dërmënasi i Fierit nuk janë mjaftuar me kaq. Ata kanë nisur të mashtrojnë edhe kundrejt shumave të mëdha. Kështu, kanë arritur të bindin dy persona, motër e vëlla, se do t’i bënin aksionerë në një prej kompanive private që operojnë në sektorin e naftës dhe se kështu do të kishin përfitime të mëdha. Fillimisht ata kanë arritur të bindin motër e vëlla, F.H dhe N.H, që t’u japin 35 mijë euro dhe 8 milionë lekë të vjetra dhe më pas shumën prej 89 milionë lekëve të vjetra, me premtimin se do t’u mundësonin të ishin aksioner në një kompani private nafte. Edhe me këta të dy, bashkëshortët kanë nënshkruar akte noteriale se ju detyroheshin në shumën e parave që ju kishin marrë.

Nga hetimet e udhëhequra nga prokurori i çështjes Çlirim Sino, është bërë e mundur të zbulohet gjithë skema e mashtrimit dhe të provohet se dy të rinjtë kishin mashtruar persona të ndryshëm duke u marrë sasi parash kundrejt premtimit për punësim në kompani private që operojnë në sektorin e naftës. Mësohet se dy të ndaluarit kanë kryer mashtrime edhe gjatë muajve shkurt dhe mars të këtij viti, kur ata ishin në hetim për shkak të denoncimeve të kryer më parë nga persona të tjerë të mashtruar.

Provat

Vetë skema e ngritur nga bashkëshortët ka qenë një nga provat kryesore që ka çuar në arrestimin e tyre. Mesazhet telefonike të dërguara prej tyre në numrat celularë të personave që mashtronin ku u siguronin se kërkesat e tyre të punësimit ishin regjistruar, bisedat e zhvilluara në ”Viber”, aktet noteriale dhe prova të tjera të siguara me anë të hetimeve speciale, kanë bërë të mundur sigurimin e provave që kanë çuar në arrestimin e Fisnik dhe Migena Kajollit.

Jeta luksoze e çiftit

Gjatë hetimeve të kryera nga prokuroria dhe policia e Fierit është konkluduar se dy të rinjtë bënin “jetë të bukur” falë mashtrimeve që u bënin personave të ndryshëm për punësim, kundrejt shumave të parave. Gjatë hetimit është konstatuar se bashkëshortët Kajolli thujse gjithmonë drekonin dh darkonin në restorante dhe se shpenzonin para edhe për sende të tjera konsumi, si veshje etj. Sipas burimeve zyrtare të policisë, nga hetimet e dertanishme për përllgaritur se nëpërmjet mashtrimeve të tyre ata kanë përfituar gjatë dy viteve të fundit rreth 200 mijë euro.

