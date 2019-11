Mori 50 mijë euro për të liruar të dënuarin, lihet në burg ‘juristja’

Ju sugjerojme

Gjykata e Tiranës ka dhënë masën e sigurisë “arrest me burg” për 33-vjeçaren Amarilda Leka, e cila u mori 50 mijë euro familjarëve të një të dënuari për vrasje, me pretendimin se do e lironte nga burgu.

Amarilda Leka hiqej si juriste e Gjykatës së Lartë dhe premtonte se mund të ndikonte tek gjyqtarët e kësaj gjykate për të liruar një të dënuar me 30 vite burg.









Amarilda Leka nuk është një emër i panjohur për drejtësinë shqiptare. Ajo në të kaluarën ka arritur të përfitojë me skema mashtrim rreth 24.500 euro familjarëve të një personi në paraburgim, për të ndërhyrë te gjyqtari i çështjes, me qëllim zbutjen e dënimit të të akuzuarit.

Sipas policisë, 33-vjeçarja nga Përmeti ka mashtruar B. Z, me banim në Tepelenë, duke i marrë 50 000 euro, me pretendimin se ishte juriste pranë Gjykatës së Lartë Tiranë dhe me njohjet që ajo kishte do të ndikonte pranë trupës gjykuese në Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda Tiranë dhe në Gjykatën e Lartë pët të nxjerrë nga burgu shtetasin A. M. Ky i fundit rezulton i dënuar me 30 vjet burg, për një vrasje kë kryer në rrethana rënduese në Memaliaj, në vitin 2015.

