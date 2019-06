“Mos e merrni me qira”/ Gjiko blen jaht dhe “thumbon” kolegët

Ju sugjerojme

Gjiko është një prej rreperave më të talentuar dhe më të njohur, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Lidhja e tij me Elita Rudin e ka bërë këngëtarin edhe më prezent në media. Së fundmi, me anë të një fotoje në ‘Instagram’ ai ka zbuluar për fansat se ka blerë një jaht dhe në foto duket shumë i lumtur. Përpost kësaj, ai ka lëshuar edhe një thumbim për kolegët e tij, që supozohet i marrin me qira në videoklipet e tyre.



“Nëse ju duhet jahti për videoklip, ua jap unë falas, mos e merrni me qera se është shtrenjt”, shkruan rreperi në Instagram.

Etiketa: blen jaht