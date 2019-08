‘Mos më jep lek, nuk lejohet’, shoferi i pabindur arrestohet

Ju sugjerojme

Policia e Tiranës ka arrestuar shoferin e një makine në Tiranë, pasi ka tentuar të korruptojë policin duke i dhënë 2 mijë lek të reja. Pavarsisht se oficeri i policisë i thotë që nuk lejohet ti japë lek dhe se është vepër penale, shoferi i ka futur 2 mij lek të reja mes dokumentave.

Njoftimi

Policia Rrugore e Tiranës arreston një tjetër drejtues mjeti për mitëdhënie

Gjatë dy javëve të fundit, Policia Rrugore e Tiranës ka arrestuar 8 drejtues mjetesh per mitëdhënie. Rasti i fundit eshte konstatuar në rrugën “Dritan Hoxha”, pasi drejtuesi i mjetit me iniciale Sh. X., 54 vjeç, gjatë kontrollit policor, me qëllim shmangien e penalizmit për shkeljet e verifikuara nga efektivet e Policisë Rrugore, i ka ofruar agjentit verifikues një shumë lekësh.

Në këto kushte, efektivët e Policisë Rrugore, kanë bërë arrestimin në flagrancë të drejtuesit të mjetit, për veprën penale “Korrupsioni aktiv ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”.

Policia Rrugore e Tiranës, është tërësisht e angazhuar për te rritur parametrat e sigurisë rrugore, si dhe për ndëshkuar çdo shkelje e paligjshmeri të parashikuar në Kodin Rrugor Shqiptar dhe aktet e tjera ligjore, duke bashkëpunuar ngushtësisht me qytetarët, të cilët janë dhe aleati më i çmuar i Policisë së Shtetit.

