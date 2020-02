“Mos mendoni të kaluarën”/ Njihuni me parashikimin e yjeve për shenjën tuaj

Ju sugjerojme



Ky është horoskopi për ditën e enjte 27 shkurt 2020 për ju. Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi









Jeni në një fazë rikuperimi në sferën sentimentale, ku ndiheni më të fortë. Sa i takon punës, mund të bëni përpara me kërkesat dhe pretendimet tuaja.

Demi

Edhe pse mund të ketë ndonjë debat, në fund do të dilni fitimtarë. Ndiheni të tërhequr nga një person special. Në punë gjërat po ecin më së miri dhe shumë shpejt do të merrni një lajm pozitiv.

Binjakët

Ndjenjat do të jenë mjaft të favorizuara nga yjet, ku ata që janë vetëm do të jenë mjaft të favorizuar pasi premtohet diçka intriguese. Sa i takon punës, mund të merrni rezultate të mira.

Gaforrja

Hëna këshillon që të mos bëni zgjedhje të guximshme, sidomos në dashuri. Kjo e enjte do të jetë nën ritmin e duhur. Në punë, diçka po i afrohet fundit, megjitëse do të ketë fillime të reja më interesante.

Luani

Kjo ditë do të jetë mjaft pozitive në sajë të ndikimit të favorshëm të Hënës. Do të keni mundësi që të konfirmoni ndjenjat. Në punë, ky është momenti për të dhënë maksimumin tuaj, por mundohuni që të mos acaroheni.

Virgjëresha

E enjtja do të jetë nën ritmin e duhur në dashuri, ku mund të ketë tensione, për shkak se do të tregoheni shumë kritik me të tjerët. Edhe në punë, mund të ketë ndonjë të papritr, ku dita do të jetë mjaft e ngarkuar dhe e lodhshme.

Peshorja

Mundohuni që të rrini sa më larg komplikimeve. Rrezikoni që të kaloni në anën e gabuar, edhe pse mund të keni të drejtë. Në punë mund të vijnë rezultate të mira, por kujdes me paratë.

Akrepi

Mundohuni që të mos mendoni për të kaluarën, por shikoni përtej. Historitë të cilat do të përfundojnë, janë ato që nuk janë të forta. Në punë, mundohuni që të analizoni se cilat janë nevojat tuaja, në mënyrë që të bëni programe fikse për të ardhmen.

Shigjetari

Hëna do të jetë në anën tuaj, ku do të jeni më sensual dhe tërheqës. Mundohuni që të mos jeni tepër kritik dhe agresiv. Sa i takon punës, keni nevojë për një periudhë pushimi për tu rigjeneruar.

Bricjapi

Gjatë kësaj dite duhet të jeni të kujdesshëm në dashuri, pasi rikuperimi nuk do të vonojë në ditët në vijim. Nëse duhet të bëni zgjedhje të rëndësishme në dashuri, bëni mirë që të prisni muajin mars. Në punë, mund të ketë vonesa ose të papritura. Mundohuni që të mos merrni vendime të nxituara sidomos nëse bëhet fjalë për paratë.

Ujori

Kjo e enjte do të jetë e bukur sa i takon emocioneve ku Hëna do ju mbrojë. Bëni kujdes veçse që të mos përfshiheni në polemika. Edhe në punë ju presin zhvillime të rëndësishme.

Peshqit

Dashuria do të shënojë një fazë rikuperimi, me kusht që të mos fiksoheni pas të kaluarës, pasi mund të bllokoni gjërat e tashme dhe të së ardhmes. Në punë, do të arrini të rigjeni qetësinë.

