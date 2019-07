“Mos u kthefshin kurrë ato kohë”/ Me çfarë revoltohet Fiori Dardha?

Ju sugjerojme

Gazetarja Fiori Dardha ka treguar së fundmi se ka diçka që në të vërtetë nuk e ka pëlqyer tek vetja përpara 15 vitesh. Ajo ka publikuar në rrjetin social “Instagram” një foto ku shihet me flokë të kapura dhe me një fustan me të zi me kuadrate.

Tejet simpatike dhe në atë periudhë. Mirëpo, Fiori i urren vetullat e saj të hollë dhe nuk ngurron aspak që ta shfaqë. “Ishte viti 2004 ose 2005. Mos u ktheftë më kurrë moda e këtyre vetullave”-ka shkruar gazetarja krahas fotos.

Risjellim në vëmendje se kohët e fundit trendi i vetullave të holla është zhdukur dhe se të gjitha vajza po preferojnë vetullat e trasha.

