Moti i keq shkakton probleme/ OSHEE: Ja qytetet që janë në errësirë

Ju sugjerojme

Disa qytete të Shqipërisë kanë probleme të theksuara me mungesën e energjisë elektrike. Moti me erë dhe me stuhi ka bërë që shumë qytete të ngelen pa drita. Sipas njoftimeve të bëra nga OSHEE, bëhet me dije se energjia ka disa orë që është ndërprerë, ndërsa shumë zona të tjera do të jenë në ditët në vijim pa drita, pasi do të bëhen punime në rrjet.

NJOFTIMET E OSHEE

Njoftim për abonentët #Shkodër: Stakim, data 14 Nëntor Për shkak të remontit të planifikuar në NST Rrenc, në datën 14 Nëntor gjatë intervalit kohor 08:00-16:00 do të stakohet energjia në këto zona në Shkodër Rrenc, Guri Zi, Juban, Rragam, Sheldi, Vukatanë, Kuç, Bardhaj









Njoftim për abonentët #Mirditë dhe #Burrel: Stakim, data 15 Nëntor Për shkak të remontit të parashikuar në linjën 35kV L30-41/1 Rrëshen – Kaçinar dhe në NST Rrëshen, në datën 15 Nëntor do të stakohet energjia në këto zona në Mirditë dhe Burrel 09:00-12:00 Shtuf, Kaçinar, Arrëz, Kuzhnen, Ungrej, Fregen, Kalur, Kalivaç, Kashnjet, Gjobardhaj, Simon, Karricaj, Shpërdhazë, Lagjet: Qendër, SMT 12:00-16:00 Bashkia Rrëshen, fshatrat: Kulme, Ndërfushaz

Njoftim për abonentët #Kukës: Stakim, data 13-14 Nëntor Për shkak të remontit të parashikuar në NST Krumë dhe NST Kalimash, në datat 13-14 Nëntor do të stakohet energjia në këto zona në Kukësn 13 Nëntor/10:00-15:00 fabrika e Kromit, fabrika e pasurimit, Bogjishë, Kalimash, Kolsh, Demali, Mamëz, Todë, Myc-Mamëz, Spahie, Breqan, Qinamakë, Sukë, Leshniqe, Fushë Arë, Alivate, Qinamakë, Aliaj, Krapit, Pukë, Përroi i Andrrës, Kryemadh, Saraç, Shtanë, Simon, Dukagjin, Supec, Shikaj, Petkaj, Dobrush, Shemri, Leproj, Picar, Mgull, Vrish, Sezem, Cam, Pistë, Gdheshtë 14 Nëntor/ 11:00-15:00 Zahrisht, Pla, Nikoliq, Pla Krumë, Vllahën, Bardhaj, Helshan, Kostur, Perollaj, Ukperaj, Kam, Zogaj, Kepenek, Xhuxhë, Golaj, Qarrë, Letaj, Zgjeç, Pla, Brat, Dobrunë, Cahan, Kishaj, Mujaj, Pogaj, Fajzë, Brenogë, Vranisht, Sefoll, Metaliaj, Myc-has, Tregtan, Liqe Kuq, Krumë, Pekë, Gajrep

Njoftim për abonentët #Kurbin: Stakim, data 13 Nëntor Për shkak të remontit të parashikuar në NST Laç 2, në datën 13 Nëntor gjatë intervalit kohor 10:00-16:00 do të stakohet energjia në këto zona në KurbinDilknisht, Leftere, Selitë, Vinjollë, Daul, Skuraj, Gërnac, Gallatë, pjesërisht qyteti Laç.

LEXO EDHE:

Etiketa: energjia elektrike