Moti për ditën e enjte, 3 tetor 2019/ Parashikohen reshje dhe stuhi

Ju sugjerojme

Vendi ynë do të ndikohet nga kalimi i një sistemi frontal i cili do të shkaktojë reshje shiu me intesitet të lartë me stuhi dhe shkarkesa elektrike përgjatë Ultësirës perëndimore.

Era do të jetë me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi maksimale 15-20 m/sek në bregdet. Valëzimi i forcës 5-6 me lartësi vale 1,0- 1,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë në rënie.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 14/18°C

Zonat e ulëta 18/24°C

Zonat bregdetare 19/24°C

Etiketa: 3 tetor 2019