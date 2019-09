Ju sugjerojme

Ditën e hënë 30 Shtator, moti do jetë me kthjellime dhe vranësira mesatare deri të dendura, të cilat në Juglindje do të pasohen nga rreshje shiu. Era do të jetë me drejtim Verperëndim (NW) me shpejtësi 8-15 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 4 lartësi vale 1,0 deri në 2,5 metër në det të hapur.

Temperaturat min dhe max

Zonat malore 8/18°C

Zonat e ulëta 7/28°C

Zonat bregdetare 15/28°C

Etiketa: 30 shtator 2019