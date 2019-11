Ju sugjerojme

Moti do të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësira në lindje ku do të ketë reshje shiu të pakta.

Era do të jetë me intesitet me drejtim Veriperëndim (NW) me shpejtësi 8-15 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 5 me lartësi vale 1,0- 1,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rritje.









Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 8/17°C

Zonat e ulëta 12/21°C

Zonat bregdetare 14/21°C

Etiketa: 8 nentor 2019