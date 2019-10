Moti për sot, e martë 29 tetor 2019

Ju sugjerojme

Shtjella ciklonike e pozicionuar në gadishullin Apenin po afrohet gradualisht drejt Ballkanit perëndimor duke ndryshuar kushtet atmosferike në vendin tonë.

Sot moti do të jetë me alternime kthjellimesh vranësira mesatare deri të dendura me rreshje shiu përgjatë ultësirës Perëndimore në formën e rrebesheve.









Era do të jetë e vrullshme me drejtim Juglindje (SE) me shpejtësi 10 -20 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 4-5 lartësi vale 1,5 deri në 2,0 metër në det të hapur.

Temperaturat do të pësojnë rënie.

Zonat malore 10/18°C

Zonat e ulëta 13/20°C

Zonat bregdetare 15/20°C

Etiketa: 29 tetor 2019