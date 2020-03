Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Dita e martë, 31 mars 2020, do të jetë me vranësira por nuk do të mungojnë as reshjet e shiut të herëpashershme me intensitet të ulët.





Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, temperaturat do të vijojnë nga minimalja 10 gradë celcius në orët e para të mëngjesit dhe 18 gradë në mesditë.









Etiketa: E marte 31 mars 2020