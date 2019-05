Moti prishet sërish javën që vjen, shi e rebeshe në vend

Ju sugjerojme

Sot (e diel) moti do të jetë i kthjellët dhe me temperature të larta. Kështu shijoni fundjavën, pasi nga e hëna rikthehen shirat.

Sipas MeteoAlb: Alternime kthjellimesh dhe vranësira të shpeshta do të dominojnë në territor, më të dukshme do të paraqiten në Qender dhe Veri të vendit duke gjeneruar shira. Mesdita dhe pasditja sjellin shtrirje të vranësirave në të gjithë vendin, ku reshjet e shiut më të dendura do të jenë në ekstremin Verior. Ndërsa orët e natës mbeten me kthjellime dhe vranësira të shpeshta.

Temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në mëngjes por ulen në mesditë duke luhatur vlerat ekstremale ditore nga 12°C deri në 28°C.

Era do fryjë mesatare në tokë dhe e fortë në det me shpejtësi 40 km/h kryesisht nga drejtimi Jugor duke gjeneruar në det dallgëzim 4 ballë.

Sipas MeteoAlb të martën moti mbetet me vranësira të cilat do të pësojnë zhvillim duke gjeneruar shira, por herë pas-here pritet që të ketë alternime kthjellimesh. Shirat më të pranishëm do të jenë në Veri dhe Qendër, herë pas here marrin formë rebeshesh afat-shkurtër.

Pasditja dhe mbrëmja sjellin përmirësim gradual të kushteve të motit, ku kthjellimet do të jenë dominante.

Temperaturat e ajrit do të ulen lehtë gjatë mëngjesit dhe mesditës DUKE shënuar vlerat minimale dhe maksimale 11°C deri në 27°C.

Era do fryjë mesatare në tookë dhe e fortë në det me shpejtësi deri 50-55 km/h, nga drejtimi Jugor ndrësa në det të hapur krijohet dallgëzim 5 ballë.